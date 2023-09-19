Выяснилось, каким работником нужно быть, чтобы не попасть под сокращение

Существует несколько общих причин, по которым сотрудник может стать жертвой сокращений. Руководитель международной компании PR-агентства «VI-Media» Илья Варлахов рассказал, что сотрудника могут уволить, если он перестал соответствовать требованиям должности или перестал выполнять свои обязательства, указанные в контракте. Также, сотрудник может быть уволен, если весь отдел, к которому он принадлежит, не приносит достаточного результата. Кроме того, увольнение может произойти, если человек был нанят для выполнения конкретного проекта, который уже завершен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».