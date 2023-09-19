Выяснилось, каким работником нужно быть, чтобы не попасть под сокращение

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Существует несколько общих причин, по которым сотрудник может стать жертвой сокращений. Руководитель международной компании PR-агентства «VI-Media» Илья Варлахов рассказал, что сотрудника могут уволить, если он перестал соответствовать требованиям должности или перестал выполнять свои обязательства, указанные в контракте. Также, сотрудник может быть уволен, если весь отдел, к которому он принадлежит, не приносит достаточного результата. Кроме того, увольнение может произойти, если человек был нанят для выполнения конкретного проекта, который уже завершен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Проактивность является ключевым фактором успеха и ценности работника. Это означает способность эффективно решать большое количество задач, профессионально развиваться и активно участвовать в жизни компании. Работник с такими качествами вряд ли будет уволен. Однако, его человеческие качества могут повлиять на скорость увольнения. Важно, чтобы он был готов слушать руководителя и немедленно приступал к выполнению поставленных задач, а также обращал внимание на замечания.
Мария Варлахова, руководитель отдела HR компании «VI-Media», назвала основные критерии, которые могут стать причиной увольнения. Она подчеркнула, что это производительность труда, уровень компетенций и профессиональной пригодности.