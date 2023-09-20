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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Госдума призывает сделать программу инициативного бюджетирования федеральной

20 сентября 2023, 14:08
Сергей Колунов, член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, выступил с предложением сделать программу инициативного бюджетирования федеральной. Эта программа уже работает в Московской области и еще 50 регионах Российской Федерации.

В рамках такой программы жители сами могут предлагать способы улучшения своего города. Они создают инициативную группу, обращаются в муниципалитет и сообщают о своих планах. Жители вносят 1% от необходимой суммы, а остальные деньги выделяются из местного и регионального бюджетов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Сергея Колунова, программа уже доказала свою эффективность за последние несколько лет. Ее основной принцип заключается в том, что только жители могут определить, какие проекты являются наиболее полезными для их города. Таким образом, решаются только те проблемы, которые являются действительно важными для конкретных городских округов.

Колунов призывает расширить программу на федеральный уровень, чтобы каждый регион имел возможность самостоятельно определять, на что будут тратиться деньги. Такой подход позволит решать наиболее актуальные проблемы в каждом субъекте Российской Федерации.

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