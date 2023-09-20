Госдума призывает сделать программу инициативного бюджетирования федеральной

По словам Сергея Колунова, программа уже доказала свою эффективность за последние несколько лет. Ее основной принцип заключается в том, что только жители могут определить, какие проекты являются наиболее полезными для их города. Таким образом, решаются только те проблемы, которые являются действительно важными для конкретных городских округов.