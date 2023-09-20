На 70% чаще выходят на новые рынки компании, в составе которых есть женщины

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По данным Всемирного экономического форума, компании, в управленческих командах которых есть представители обоих полов, благодаря инновациям получают на 19% больше доходов. Также они на 70% чаще успешно выходят на новые рынки. В то же время в ряде профессий женщины не смогли продвинуться, например за последние 20 лет среди программистов женщин стало всего на 2% больше, пишет 56orb.ru.
29 сентября в Москве при поддержке журнала Forbes Woman пройдёт саммит FWD. Woman Summit. На нем будут выступать известные в бизнес-кругах представительницы прекрасного пола. Они обсудят социальные и карьерные лифты для женщин.
В качестве спикеров на мероприятие приглашены собственник и глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тула) Кристина Романовская, акционер авиакомпании S7 (Новосибирск) Татьяна Филева, совладелец и идейный вдохновитель коллекции отелей и ресторанов WeFamilyGroup (Тамбов) Марина Старчикова.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталья Грознова, вице-президент — финансовый директор группы компаний «Дело» Елена Свирина и другие расскажут о правилах и стратегиях федеральных корпораций.
Почётными гостями мероприятия будут основатель женской футбольной школы в Дагестане Эльмира Ибрагимова и создатель проекта «От Ба», помогающего пенсионерам из глубинки продавать вязаные вещи, Дарья Леднева.
Часть сессий этого форума будет транслироваться в интернете. Информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.