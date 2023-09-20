На 70% чаще выходят на новые рынки компании, в составе которых есть женщины

По данным Всемирного экономического форума, компании, в управленческих командах которых есть представители обоих полов, благодаря инновациям получают на 19% больше доходов. Также они на 70% чаще успешно выходят на новые рынки. В то же время в ряде профессий женщины не смогли продвинуться, например за последние 20 лет среди программистов женщин стало всего на 2% больше, пишет 56orb.ru.