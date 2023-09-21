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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

21 сентября 2023, 12:56
В связи с нестабильностью внутреннего рынка, правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Такие меры были приняты для достижения стабильности на рынке, и решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цены на топливо в России продолжали расти на протяжении последних нескольких месяцев и достигли рекордных значений. По мнению экспертов, это связано, в частности, с нелегальным экспортом. Они предлагали создать специальный список с официальными экспортерами топлива, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министерство энергетики представило проект указа, в соответствии с которым только производители топлива будут иметь возможность экспортировать нефтепродукты.

На Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России может возникнуть дефицит топлива. Он объяснил это введением пошлин на нефтепродукты, что может привести к избыточному количеству ресурсов и сокращению их переработки в стране.

На данный момент цены на дизельное топливо в разных регионах России варьируются от 59,90 до 73,10 рублей. Цена на Аи-92 составляет от 48,50 до 59,10 рублей, а на Аи-95 — от 52,50 до 73,50 рублей за литр. Цена на газ колеблется от 24,50 до 29,50 рублей.

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