Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

На данный момент цены на дизельное топливо в разных регионах России варьируются от 59,90 до 73,10 рублей. Цена на Аи-92 составляет от 48,50 до 59,10 рублей, а на Аи-95 — от 52,50 до 73,50 рублей за литр. Цена на газ колеблется от 24,50 до 29,50 рублей.