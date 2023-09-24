В центре Екатеринбурга двое парней бегали за прохожими с ножом

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Очевидцы утверждают, что парни кидались на машины. Замечены молодые люди были в ночь с 23 на 24 сентября.
Свидетели сняли это действо на видео, сообщается в Telegram-канале «Безумный Екб». На кадрах слышно, что прохожие возмущены поведением мужчин.
Мужчин пытались успокоить, однако они реагировали агрессивно, один из них вовсе размахивал бутылкой. После этого молодые люди пошли за компанией, которая пыталась их угомонить, и преследовали вплоть до ближайшего ресторана быстрого питания.
В полиции сказали, что мужчин уже ищут. Всех, кто знает где они, просят позвонить по телефону: 356-42-05.