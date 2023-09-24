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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:14

В центре Екатеринбурга двое парней бегали за прохожими с ножом

В центре Екатеринбурга двое парней бегали за прохожими с ножом

24 сентября 2023, 08:12
Фото: 1MI
За прохожими с ножом бегали двое молодых людей в центре Екатеринбурга. Все это происходило на Плотинке.

Очевидцы утверждают, что парни кидались на машины. Замечены молодые люди были в ночь с 23 на 24 сентября.

Свидетели сняли это действо на видео, сообщается в Telegram-канале «Безумный Екб». На кадрах слышно, что прохожие возмущены поведением мужчин.

Мужчин пытались успокоить, однако они реагировали агрессивно, один из них вовсе размахивал бутылкой. После этого молодые люди пошли за компанией, которая пыталась их угомонить, и преследовали вплоть до ближайшего ресторана быстрого питания.

В полиции сказали, что мужчин уже ищут. Всех, кто знает где они, просят позвонить по телефону: 356-42-05.

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#Происшествия#Полиция#Видео#Екатеринбург#Плотинка#Инцидент#Дарья Сорокина
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