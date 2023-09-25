Ураганный ветер обрушился на север Красноярского края

В настоящее время в социальных сетях активно обсуждают последствия шторма в Норильске. Люди делятся видеозаписями, на которых видно, как сильный ветер буквально сбивает людей с ног, разносит урны для мусора, повреждает светофоры и срывает металлические листы с крыш зданий.