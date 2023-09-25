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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Ураганный ветер обрушился на север Красноярского края

25 сентября 2023, 10:51
Север Красноярского края подвергся сильному влиянию ураганного ветра, что подтвердило прогнозы метеорологов Управления МЧС по этому региону.

Ранее ведомство предупредило жителей Таймыра о необходимости принять меры предосторожности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По данным экспертов, на вечер 24 сентября и в течение 25 сентября в районе ожидалось ухудшение метеорологических условий, пишет ИА RuNews24.ru

Особое внимание уделено сильному ветру, который ожидался на юге Таймырского муниципального района. Прогноз показывал порывы ветра со скоростью свыше 25 метров в секунду. В МЧС призвали жителей региона быть осторожными и бдительными.

В настоящее время в социальных сетях активно обсуждают последствия шторма в Норильске. Люди делятся видеозаписями, на которых видно, как сильный ветер буквально сбивает людей с ног, разносит урны для мусора, повреждает светофоры и срывает металлические листы с крыш зданий.

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