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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

25 сентября 2023, 13:18
В ближайшем будущем новые регионы отметят годовщину возвращения в состав России. На население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которое сталкивается с адаптацией к новым условиям и стремится достичь уровня экономики всей страны, необходима особая поддержка.

Депутат Госдумы Сергей Колунов, являющийся членом комитета по строительству и ЖКХ, рассказал о том, что новые регионы получают все необходимые меры поддержки с самого начала своего присоединения к РФ. Такое содействие проявляется через предоставление субсидий, создание свободных экономических зон и предоставление льготных условий для поступления в вузы. Города вновь восстанавливаются, и можно сказать, что уже существующие преференции не требуют изменений.

Однако, необходимо совершенствовать уже существующие льготы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В честь первой годовщины, было предложено сократить или полностью отменить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Депутат подчеркнул, что такая программа уже действует для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с начала текущего года. В настоящее время условия программы предусматривают возможность получения ипотечного кредита под 2% годовых на сумму до 6 миллионов рублей.

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