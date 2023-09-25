В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Депутат Госдумы Сергей Колунов, являющийся членом комитета по строительству и ЖКХ, рассказал о том, что новые регионы получают все необходимые меры поддержки с самого начала своего присоединения к РФ. Такое содействие проявляется через предоставление субсидий, создание свободных экономических зон и предоставление льготных условий для поступления в вузы. Города вновь восстанавливаются, и можно сказать, что уже существующие преференции не требуют изменений.
Однако, необходимо совершенствовать уже существующие льготы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В честь первой годовщины, было предложено сократить или полностью отменить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Депутат подчеркнул, что такая программа уже действует для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с начала текущего года. В настоящее время условия программы предусматривают возможность получения ипотечного кредита под 2% годовых на сумму до 6 миллионов рублей.