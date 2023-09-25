В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

Депутат Госдумы Сергей Колунов, являющийся членом комитета по строительству и ЖКХ, рассказал о том, что новые регионы получают все необходимые меры поддержки с самого начала своего присоединения к РФ. Такое содействие проявляется через предоставление субсидий, создание свободных экономических зон и предоставление льготных условий для поступления в вузы. Города вновь восстанавливаются, и можно сказать, что уже существующие преференции не требуют изменений.