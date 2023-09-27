Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Спор о том, помогут ли медицинские маски защитить от инфекции, длится уже несколько лет. Китайцы были примером того, что их ношение не помогает, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперты считают, что пандемия вызвала общественную панику. Страх и безысходность сказываются на иммунитете, а множество ограничений только усугубляют ситуацию, сказал доктор медицинских наук и специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.
Он заметил, что карантинные меры, включая ношение масок, не дали никаких результатов в Китае. Люди соблюдали политику «нулевого пациента» и сидели дома, проходя тесты и нося маски. Однако, как только они сняли маски, заболеваемость увеличилась. Эксперт отмечает, что в основном популяционный иммунитет уже достигнут в мире к 2023 году, а китайцы только пережили «первую волну» COVID.
Гундаров утверждает, что пандемия была не только проблемой вируса, но и социальной психозом, который распространялся в обществе. Он считает, что использование медицинских масок для борьбы с вирусами так же бесполезно, как ловля комаров сачком. Маски вызывают дополнительный страх и наказания за их носение, но в медицинском плане они не очень эффективны.