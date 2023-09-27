Маски бесполезны против ковида: объяснение эксперта

Гундаров утверждает, что пандемия была не только проблемой вируса, но и социальной психозом, который распространялся в обществе. Он считает, что использование медицинских масок для борьбы с вирусами так же бесполезно, как ловля комаров сачком. Маски вызывают дополнительный страх и наказания за их носение, но в медицинском плане они не очень эффективны.