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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Маски бесполезны против ковида: объяснение эксперта

27 сентября 2023, 04:14
Пандемия коронавируса продолжает распространяться по всей России. Власти Государственной Думы и правительственные служащие носят маски. Теперь Роспотребнадзор предлагает вводить их для населения.

Спор о том, помогут ли медицинские маски защитить от инфекции, длится уже несколько лет. Китайцы были примером того, что их ношение не помогает, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты считают, что пандемия вызвала общественную панику. Страх и безысходность сказываются на иммунитете, а множество ограничений только усугубляют ситуацию, сказал доктор медицинских наук и специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Он заметил, что карантинные меры, включая ношение масок, не дали никаких результатов в Китае. Люди соблюдали политику «нулевого пациента» и сидели дома, проходя тесты и нося маски. Однако, как только они сняли маски, заболеваемость увеличилась. Эксперт отмечает, что в основном популяционный иммунитет уже достигнут в мире к 2023 году, а китайцы только пережили «первую волну» COVID.

Гундаров утверждает, что пандемия была не только проблемой вируса, но и социальной психозом, который распространялся в обществе. Он считает, что использование медицинских масок для борьбы с вирусами так же бесполезно, как ловля комаров сачком. Маски вызывают дополнительный страх и наказания за их носение, но в медицинском плане они не очень эффективны.

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