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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Российский газ остается основным источником энергии в Европе

27 сентября 2023, 04:16
В ближайшем будущем Евросоюз не сможет отказаться от поставок российского газа. Это мнение высказала Юлия Коваленко, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, в первом полугодии 2023 года ЕС импортировал 10,9 миллиарда кубических метров российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако этого объема недостаточно для обеспечения потребности в топливе на отопительный сезон.

«Даже если Европа заполняет свои газовые хранилища быстрее, этот объем может покрыть только треть потребности европейцев, остальное нужно будет дополнить непрерывными поставками. Поэтому ЕС не сможет внезапно отказаться от российского газа», — сообщила Коваленко в интервью с «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила она, погода также может повлиять на продление контрактов и непрерывные поставки.

«Если будут сильные морозы и снегопады, то потребуется больше газа, и найти поставщиков СПГ, кроме России, будет очень сложно», — указала Коваленко.

Однако на данный момент страны ЕС имеют возможность отказаться от российского газа самостоятельно, но такие решения пока не принимались. Потому что если это произойдет, то больше всего пострадают те страны, которые примут такое решение, а для России это приведет только к небольшому сокращению доходов в этой области до переориентации на новый рынок.

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