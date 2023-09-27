Российский газ остается основным источником энергии в Европе

Однако на данный момент страны ЕС имеют возможность отказаться от российского газа самостоятельно, но такие решения пока не принимались. Потому что если это произойдет, то больше всего пострадают те страны, которые примут такое решение, а для России это приведет только к небольшому сокращению доходов в этой области до переориентации на новый рынок.