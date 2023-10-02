«Аэрофлот» начнет выплачивать компенсации пассажирам за задержку рейсов

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Они станут частью уже действующих компенсационных мер, установленных законодательством.
Как сообщается на официальном сайте «Аэрофлота», количество компенсационных миль за задержку по вине авиакомпании на два–четыре часа составит две тысячи миль, за задержку на четыре–восемь часов — три тысячи миль, за более чем восемь часов задержки — четыре тысячи, передает gorod55.ru.
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что новая мера создана с целью повышения уровня сервиса и лояльности пассажиров. Кроме того, по его словам, это позволит увеличить компенсацию пассажирам за неудобства и мотивирует саму авиакомпанию «поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности». При этом Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» лидирует в национальных и мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.
Компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет обменять на квалификационные. Чтобы получить компенсацию, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсация будет выплачиваться автоматически при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Такие запросы будут приниматься по каждому факту не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.
В 2022 году крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» перевез более 20 миллионов пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — вдвое больше.