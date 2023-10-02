«Аэрофлот» начнет выплачивать компенсации пассажирам за задержку рейсов

Компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет обменять на квалификационные. Чтобы получить компенсацию, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсация будет выплачиваться автоматически при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Такие запросы будут приниматься по каждому факту не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.