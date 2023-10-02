Какую компенсацию получат родители детей, попавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Правозащитник Владимир Постанюк объяснил, что в данной ситуации нет оснований для возбуждения уголовного дела, так как пассажиры не получили серьезных травм. Однако родители детей могут ожидать компенсацию за моральный ущерб, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Образовательное учреждение, а также возможно подрядчик, ответят перед судом. Максимальная сумма компенсации за моральный ущерб, учитывая, что никто из детей не погиб или не получил серьезные травмы, будет невелика, по словам эксперта.
Кроме того, следует отметить, что здесь имеются непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на результат дела.