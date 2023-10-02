Какую компенсацию получат родители детей, попавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В округе Щелково произошла авария с автобусом, в котором находились 30 детей. Согласно информации от полиции, водителю, которому было 70 лет, стало плохо, и он не смог справиться с управлением.