Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов страны возникла нехватка препаратов из-за прекращения поставок западными компаниями.
Однако, согласно официальному заявлению Минздрава, все необходимые объемы вакцин были законтрактованы и поставки проходят по графику, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время в России доступна одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», которую производит компания «Нанолек» совместно с Центром имени Чумакова. Минздрав подчеркнул, что поставки лекарств в регионы России были выполнены полностью.