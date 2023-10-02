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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

2 октября 2023, 13:59
Министерство здравоохранения РФ опровергает информацию о недостатке вакцин от полиомиелита для детей.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов страны возникла нехватка препаратов из-за прекращения поставок западными компаниями.

Однако, согласно официальному заявлению Минздрава, все необходимые объемы вакцин были законтрактованы и поставки проходят по графику, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время в России доступна одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», которую производит компания «Нанолек» совместно с Центром имени Чумакова. Минздрав подчеркнул, что поставки лекарств в регионы России были выполнены полностью.

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