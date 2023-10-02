Стало известно, какая музыка оказывает терапевтическое воздействие

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Но какую музыку лучше выбрать для борьбы со стрессом?
Психолог Мария Борисова рассказала о воздействии музыкальной терапии на организм и о том, как разные жанры музыки влияют на наше психологическое состояние.
«Музыкальная терапия является одной из форм арт-терапии и имеет непосредственное влияние на терапевтический эффект. Это не только прослушивание композиций, но и пение, игра на музыкальных инструментах», — объяснила Борисова в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, музыкальную терапию используют даже для коррекции психологических расстройств: при эмоционально-волевых проблемах, задержке развития и трудностях в выражении своих чувств.
«Существует множество жанров, и нельзя выделить какой-то один, который бы помогал справиться со стрессом. У каждого человека свой предпочтительный стиль музыки, но звуки природы и классическая музыка являются универсальными. Пение успокаивает, а ритмичные и быстрые композиции стимулируют», — отметила психолог.
Борисова подчеркнула, что для разных видов стресса требуется разная музыка для терапии. Если вас разозлили или обидели, не стоит слушать пение птиц. Лучше выбрать музыку, которая поможет освободить негатив: например, энергичную или тяжелую музыку.