Стало известно, какая музыка оказывает терапевтическое воздействие

В нашей повседневной жизни на работе и учебе мы постоянно сталкиваемся со стрессом. Большие списки дел, сроки выполнения задач и конфликты приводят к усталости к концу дня. Чтобы расслабиться и отдохнуть, мы часто прибегаем к наушникам.