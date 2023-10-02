Туристка сорвалась с высоты в горах Сочи из-за тяжести рюкзака

После некоторого времени трое путешественников решили сделать небольшую остановку для отдыха. Девушка, не снимая свой тяжелый рюкзак, села на камень, который находился на краю тропы. Однако она не смогла сохранить равновесие и упала со склона, пролетев некоторое расстояние, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».