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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Туристка сорвалась с высоты в горах Сочи из-за тяжести рюкзака

2 октября 2023, 12:49
Сообщается, что женщина и двое мужчин получили разрешение на прогулку по маршруту, который вел к лагерю Холодный. Однако они решили изменить свой путь и свернуть в сторону горного массива Псеашхо, отклонившись от изначального маршрута.

После некоторого времени трое путешественников решили сделать небольшую остановку для отдыха. Девушка, не снимая свой тяжелый рюкзак, села на камень, который находился на краю тропы. Однако она не смогла сохранить равновесие и упала со склона, пролетев некоторое расстояние, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что ей оказывали первую помощь, спасатели не успели прибыть достаточно быстро. Состояние пострадавшей ухудшалось с каждой минутой. В конечном итоге тело туристки было доставлено в Красную Поляну, как сообщает издание «Vse42.ru».

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