Российские подростки чаще делают лазерную коррекцию зрения

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Он отметил, что многие мамы обращаются к нему с просьбой о лазерной коррекции зрения для своих детей, так как они испытывают трудности в учебе и часто страдают от головных болей из-за перенапряжения глаз, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Борзых выразил тревогу по поводу этой тенденции, которая, по его словам, хорошо видна на его практике. Врач объяснил, что причиной таких проблем является несколько факторов. Один из них — это использование гаджетов, особенно смартфонов. При смотрении на экран перед собой происходит продолжительная ближняя фокусировка зрения, что приводит к спазму аккомодации и застыванию хрусталика в одном положении.
Однако, согласно опыту специалиста, наши глаза предназначены для того, чтобы мы могли смотреть как близко, так и далеко. Отсутствие движения и недостаточная физическая активность, а также плохое питание — все это оказывает отрицательное влияние на качество зрения.
В случае ухудшения зрения, как у ребенка, так и у взрослого, следует обратиться к специалисту для назначения правильного лечения.