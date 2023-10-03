Российские подростки чаще делают лазерную коррекцию зрения

Борзых выразил тревогу по поводу этой тенденции, которая, по его словам, хорошо видна на его практике. Врач объяснил, что причиной таких проблем является несколько факторов. Один из них — это использование гаджетов, особенно смартфонов. При смотрении на экран перед собой происходит продолжительная ближняя фокусировка зрения, что приводит к спазму аккомодации и застыванию хрусталика в одном положении.