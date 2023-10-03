Выяснилось, какие профессии скоро станут дефицитными

После завершения пандемии обрабатывающая промышленность и строительство получили серьезный импульс развития. По оценкам аналитиков Headhunter, число запросов от работодателей на такие вакансии выросло более чем на 68%, при этом количество резюме сократилось. Многие соискатели находят работу даже до того, как выставляют свое резюме. Это приводит к дефициту рабочей силы, пояснила Тарасова.