Выяснилось, какие профессии скоро станут дефицитными

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В прошлом году средняя заработная плата в России составляла около 56 тысяч рублей, однако это лишь общий показатель, объяснили экономисты РЭУ им. Г. В. Плеханова. По данным экспертов «СберИндекс», более половины работников в стране получают менее 42 тысяч рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такая ситуация свидетельствует о серьезных неравенствах на рынке труда, которые не характерны для европейских стран или Китая. Работодатели, не в состоянии найти подходящих кандидатов на вакансии, вынуждены предлагать лучшие условия труда, что свидетельствует о нехватке определенных кадров, объяснила экономист Наталья Проданова.
Наиболее востребованными специальностями являются ИТ-специалисты. По словам эксперта, наблюдается реальный дефицит таких специалистов, и работодатели вынуждены постоянно повышать зарплату выше среднего уровня. Сотрудники с опытом до трех лет могут рассчитывать на заработную плату от 200 до 250 тысяч рублей.
Также дефицитными специалистами являются рабочие профессии с узкими навыками. Это включает слесарей, инженеров, машинистов, строителей и технологов, добавила Ольга Тарасова, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.
После завершения пандемии обрабатывающая промышленность и строительство получили серьезный импульс развития. По оценкам аналитиков Headhunter, число запросов от работодателей на такие вакансии выросло более чем на 68%, при этом количество резюме сократилось. Многие соискатели находят работу даже до того, как выставляют свое резюме. Это приводит к дефициту рабочей силы, пояснила Тарасова.
Что касается профессий будущего, их востребованность будет зависеть от сложнопредсказуемых факторов, таких как внешняя политическая ситуация и обстановка в различных отраслях.