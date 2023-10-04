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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Какой продукт может спасти от депрессии?

4 октября 2023, 18:33
В холодное время года организму трудно справиться с непогодой. Но есть продукты, которые могут помочь преодолеть это испытание.

Один из таких продуктов — манго. Диетолог Анастасия Кондаурова рассказала о его полезных свойствах и посоветовала россиянам добавить его в свой рацион этой осенью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Манго обладает несколькими причинами, чтобы стать главным фруктом осени. Одно из его свойств — поддержка иммунной системы. Богатый витамином C, манго поможет укрепить здоровье в такое время года, когда вирусы и бактерии становятся более распространенными.

Кожа также испытывает сложности осенью. Манго содержит витамин A и другие антиоксиданты, которые увлажняют и улучшают эластичность кожи, предотвращая ее старение и высыхание.

Кроме того, манго способствует заживлению ран, что особенно актуально в прохладное время года, когда кожа находится в стрессовом состоянии.

И последнее, но не менее важное — манго может помочь справиться со стрессом. Этот фрукт способен бороться с плохим настроением и поднять его на более высокий уровень.

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