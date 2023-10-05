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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Госдума предлагает способ прекратить взрывы бытового газа

5 октября 2023, 13:01
Средства массовой информации часто сообщают о несчастных случаях, связанных с взрывами газа в жилых квартирах. Недавно произошел один из таких инцидентов в Башкирии, когда местный житель получил серьезные травмы после попытки разогреться на газовой плите.

Государственная Дума нашла способ справиться с этой угрозой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Сергея Колунова, члена комитета по строительству и ЖКХ, основная проблема заключается в том, что утечки газа зачастую не обнаруживаются вовремя.

«Трагических случаев, связанных с взрывами бытового газа, действительно много по всей России. Мы должны работать на предупреждение — своевременное обнаружение утечки поможет предотвратить взрывы и спасти людей», — подчеркнул депутат Государственной Думы в интервью «Подмосковье сегодня».

Чтобы предотвратить взрывы и защитить жизни и дома людей, парламентарий предложил использовать новейшие технологии. Они позволят быстро определить, где в квартире нарушена герметичность газовых труб.

«Необходимо установить интеллектуальные датчики для обнаружения утечки газа в каждой квартире. Они будут предупреждать жителей и службы газоснабжения о возможных протечках и автоматически отключать подачу газа. Можно было бы устанавливать такое оборудование при проведении ремонта. Во время ремонта происходит замена газовых труб в доме и внутри помещений», — отметил Колунов.

По мнению депутата, жильцы не должны платить из своего кармана за такую услугу. Финансирование должно осуществляться из Фонда капитального ремонта, а государство должно выделить дополнительные средства на установку датчиков.

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