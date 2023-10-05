Госдума предлагает способ прекратить взрывы бытового газа

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Государственная Дума нашла способ справиться с этой угрозой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Сергея Колунова, члена комитета по строительству и ЖКХ, основная проблема заключается в том, что утечки газа зачастую не обнаруживаются вовремя.
«Трагических случаев, связанных с взрывами бытового газа, действительно много по всей России. Мы должны работать на предупреждение — своевременное обнаружение утечки поможет предотвратить взрывы и спасти людей», — подчеркнул депутат Государственной Думы в интервью «Подмосковье сегодня».
Чтобы предотвратить взрывы и защитить жизни и дома людей, парламентарий предложил использовать новейшие технологии. Они позволят быстро определить, где в квартире нарушена герметичность газовых труб.
«Необходимо установить интеллектуальные датчики для обнаружения утечки газа в каждой квартире. Они будут предупреждать жителей и службы газоснабжения о возможных протечках и автоматически отключать подачу газа. Можно было бы устанавливать такое оборудование при проведении ремонта. Во время ремонта происходит замена газовых труб в доме и внутри помещений», — отметил Колунов.
По мнению депутата, жильцы не должны платить из своего кармана за такую услугу. Финансирование должно осуществляться из Фонда капитального ремонта, а государство должно выделить дополнительные средства на установку датчиков.