Госдума предлагает способ прекратить взрывы бытового газа

«Необходимо установить интеллектуальные датчики для обнаружения утечки газа в каждой квартире. Они будут предупреждать жителей и службы газоснабжения о возможных протечках и автоматически отключать подачу газа. Можно было бы устанавливать такое оборудование при проведении ремонта. Во время ремонта происходит замена газовых труб в доме и внутри помещений», — отметил Колунов.