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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В России предложили больше платить особенно активным учителям

5 октября 2023, 12:59
Сегодня в России отмечается День учителя. В этот день мы обычно задумываемся о значимости работы педагогов и поощряем тех, кто готовит школьников к будущей жизни.

В интернете уже давно обсуждают идею повышения зарплаты учителей, но есть эксперты, которые не согласны с тем, что нужно платить больше всем преподавателям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Профессор Наталья Проданова из РЭУ имени Г. В. Плеханова предложила поощрять российских педагогов за индивидуальные достижения, которые могут быть отражены в личных рейтингах сотрудников школ. Она предлагает каждой школе устанавливать определенное количество баллов за выполнение различных задач. Например, это может быть подготовка ученика к ЕГЭ на высокий балл, участие в олимпиадах или получение грантов. Таким образом, каждое мероприятие может быть оценено определенным количеством баллов.

Проданова также отмечает, что эти достижения не должны быть связаны с основной работой, за которую учителя получают свою зарплату. Она предлагает начинать с учебного года объявлять виды деятельности, за которые можно заработать баллы. Затем все набранные в течение года баллы суммируются и превращаются в деньги. Например, один балл может быть равен тысяче рублей. Если учитель заработал 20 баллов за год, то его ежемесячное вознаграждение на следующий год составит 20 тысяч рублей. Суммы вознаграждений будут различаться в зависимости от бюджета школы и региона.

По мнению Продановой, эта идея гораздо эффективнее, чем повышение зарплаты для всех учителей.

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