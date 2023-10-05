В России предложили больше платить особенно активным учителям

Проданова также отмечает, что эти достижения не должны быть связаны с основной работой, за которую учителя получают свою зарплату. Она предлагает начинать с учебного года объявлять виды деятельности, за которые можно заработать баллы. Затем все набранные в течение года баллы суммируются и превращаются в деньги. Например, один балл может быть равен тысяче рублей. Если учитель заработал 20 баллов за год, то его ежемесячное вознаграждение на следующий год составит 20 тысяч рублей. Суммы вознаграждений будут различаться в зависимости от бюджета школы и региона.