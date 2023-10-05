В сентябре 9,5 тысячи россиян записали детей в кружки и секции через «ВКонтакте»

За внедрение сервисов в регионе отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что сегодня государство много делает для того, чтобы полезные услуги и информация были доступны для граждан на удобных площадках. По его словам, возможность записать ребенка на допзанятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке. Андрей Цепелев сказал, что в приложении доступна вся достоверная информация по секциям и кружкам, поэтому родителям не нужно тратить свое время на самостоятельный поиск сведений.