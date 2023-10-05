В сентябре 9,5 тысячи россиян записали детей в кружки и секции через «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Больше всего учебных заведений, которые установили у себя в пабликах новый виджет, расположены в Краснодарском крае (2,5 тыс. учреждений), Ростовской (2,3 тыс.) и Челябинской областях (1,9 тыс.). Высокие показатели также в Башкортостане и Нижегородской области, ЯНАО, Липецкой и Белгородской областях, Адыгее и Пермском крае, передает 56orb.ru.
За внедрение сервисов в регионе отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что сегодня государство много делает для того, чтобы полезные услуги и информация были доступны для граждан на удобных площадках. По его словам, возможность записать ребенка на допзанятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке. Андрей Цепелев сказал, что в приложении доступна вся достоверная информация по секциям и кружкам, поэтому родителям не нужно тратить свое время на самостоятельный поиск сведений.
«Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее», — отметил он.
Чтобы воспользоваться приложением, нужно нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуги», войти в аккаунт и выбрать доступные программы внеучебных занятий по интересам, возрасту и расписанию. Система автоматически возвращает пользователя в соцсеть «ВКонтакте», где он подтверждает запись. В среднем процесс подачи заявления занимает менее минуты.
Как отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, «ВКонтакте» имеет высокую социальную ответственность, а подобные проекты позволяют оправдать доверие пользователя и создать для него площадку, которая помогла бы его детям реализоваться.
«Мы видим высокий отклик пользователей в виджетах для записи в кружки и надеемся помогать дополнять официальные страницы учреждений новыми полезными сервисами», — подчеркнул Рустам Хайбуллов.