Вступил в силу закон о повышении штрафов за неявку военкомат по повестке

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Кроме того, невовремя информировать военкомат о изменениях в личных данных стало административным нарушением, за которое можно получить штраф до пяти тысяч рублей. За это также несут ответственность работодатели. Об этом пишет ИА RuNews24.Ru.
Адвокат Игорь Ким объяснил, как будет работать новая правовая система. Он напомнил о том, что существуют правила вручения повестки на данный момент.
Вначале гражданин заносится в единый реестр призывников. По этому реестру военкомат отправляет электронную повестку, которая автоматически считается врученной через 7 дней. Также военный комиссариат может уведомить граждан через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной немедленно. Гражданин, получивший повестку, должен явиться в комиссариат или другое указанное место в течение 20 дней.
Согласно новому закону, если гражданин не является по повестке, ему грозят различные административные наказания:
— штраф до 50 тысяч рублей;
— запрет на регистрацию и управление автомобилем;
— запрет на регистрацию индивидуального предпринимателя или самозанятого;
— запрет на регистрацию имущества;
— запрет на получение кредитов и займов.
Кроме того, в каждом регионе могут быть введены дополнительные меры воздействия.
Если гражданин не является по повторной повестке, то его можно признать уклоняющимся от прохождения военной службы и преследовать по соответствующей статье Уголовного кодекса России. Штраф в этом случае может достигать 200 тысяч рублей.
Адвокат подчеркнул, что такие случаи уже имели место в прошлом, и существуют прецеденты уголовных дел.