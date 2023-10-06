Вступил в силу закон о повышении штрафов за неявку военкомат по повестке

Вначале гражданин заносится в единый реестр призывников. По этому реестру военкомат отправляет электронную повестку, которая автоматически считается врученной через 7 дней. Также военный комиссариат может уведомить граждан через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной немедленно. Гражданин, получивший повестку, должен явиться в комиссариат или другое указанное место в течение 20 дней.