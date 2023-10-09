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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

ХАМАС возобновил ракетные удары по Израилю

9 октября 2023, 10:12
По информации, полученной изданием The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Он заявил, что все ресурсы, включая электричество, воду и топливо, будут остановлены. Министр также отметил, что израильские военные борются с «людьми, похожими на животных», и поэтому принимают соответствующие меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В то же время, группировка ХАМАС возобновила ракетные атаки на территорию Израиля. Снаряды упали в городах Ашдод и Ашкелон, а одна ракета приблизилась к аэропорту Бен-Гурион в израильской столице.

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