ХАМАС возобновил ракетные удары по Израилю

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Он заявил, что все ресурсы, включая электричество, воду и топливо, будут остановлены. Министр также отметил, что израильские военные борются с «людьми, похожими на животных», и поэтому принимают соответствующие меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В то же время, группировка ХАМАС возобновила ракетные атаки на территорию Израиля. Снаряды упали в городах Ашдод и Ашкелон, а одна ракета приблизилась к аэропорту Бен-Гурион в израильской столице.