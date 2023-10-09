ХАМАС возобновил ракетные удары по Израилю

Он заявил, что все ресурсы, включая электричество, воду и топливо, будут остановлены. Министр также отметил, что израильские военные борются с «людьми, похожими на животных», и поэтому принимают соответствующие меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».