Новые вакцины от COVID-19 разработаны в России

Интересно отметить, что Минздрав уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Она была разработана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Данную вакцину делают дважды внутримышечно с интервалом в 21 день.