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Новые вакцины от COVID-19 разработаны в России

9 октября 2023, 06:50
В Российской Федерации разработали новые вакцины от COVID-19. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова рассказала, что уже в эту осень можно будет получить прививку от коронавируса с использованием обновленных вакцин.

Она отметила, что доклинические исследования новых препаратов с актуализированным составом прошли успешно, пишет ИА RuNews24.ru

Было объявлено, что четыре вакцины будут обновлены новым штаммом. Это «Спутник Лайт», «Спутник V» и две детские вакцины для разных возрастных групп.

Интересно отметить, что Минздрав уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Она была разработана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Данную вакцину делают дважды внутримышечно с интервалом в 21 день.

Первой среди обновленных препаратов стала однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Процедуру вакцинации можно будет пройти бесплатно.

Семенова заявила: «Мы надеемся, что клиническая часть — это формальность. Вопросы финансирования уже решены. Осенью наши обновленные вакцины будут доступны всем».

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