Новые вакцины от COVID-19 разработаны в России

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Она отметила, что доклинические исследования новых препаратов с актуализированным составом прошли успешно, пишет ИА RuNews24.ru
Было объявлено, что четыре вакцины будут обновлены новым штаммом. Это «Спутник Лайт», «Спутник V» и две детские вакцины для разных возрастных групп.
Интересно отметить, что Минздрав уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет. Она была разработана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Данную вакцину делают дважды внутримышечно с интервалом в 21 день.
Первой среди обновленных препаратов стала однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Процедуру вакцинации можно будет пройти бесплатно.
Семенова заявила: «Мы надеемся, что клиническая часть — это формальность. Вопросы финансирования уже решены. Осенью наши обновленные вакцины будут доступны всем».