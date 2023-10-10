Губернатор Приморского края объявил о мерах по защите населения от пожаров

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
На своей страничке в социальных сетях, Василий Орлов, который является главой Приморского края, поделился новостью о введении данного режима. Такая необходимость возникла из-за частых пожаров и увеличения числа жертв, среди которых много детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также губернатор указывает на то, что за текущий год число погибших от пожаров превысило результаты прошлого 2022 года. Данная статистика вызывает тревогу и, естественно, требует решительных действий. Одна из таких мер заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю.
Население также будет получать предупреждения через приложение МЧС и SMS-сообщения, которые призывают к осторожности и бережному обращению себя и своих близких во избежание несчастных случаев.