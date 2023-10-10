Губернатор Приморского края объявил о мерах по защите населения от пожаров

Также губернатор указывает на то, что за текущий год число погибших от пожаров превысило результаты прошлого 2022 года. Данная статистика вызывает тревогу и, естественно, требует решительных действий. Одна из таких мер заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю.