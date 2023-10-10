tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Губернатор Приморского края объявил о мерах по защите населения от пожаров

10 октября 2023, 08:22
В Приморском крае, согласно информации, опубликованной в интернет-издании «Газета.ру», вступил в силу режим повышенной готовности с 10 октября 2023 года.

На своей страничке в социальных сетях, Василий Орлов, который является главой Приморского края, поделился новостью о введении данного режима. Такая необходимость возникла из-за частых пожаров и увеличения числа жертв, среди которых много детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также губернатор указывает на то, что за текущий год число погибших от пожаров превысило результаты прошлого 2022 года. Данная статистика вызывает тревогу и, естественно, требует решительных действий. Одна из таких мер заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю.

Население также будет получать предупреждения через приложение МЧС и SMS-сообщения, которые призывают к осторожности и бережному обращению себя и своих близких во избежание несчастных случаев.

Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Сегодня, 07:00
Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»
Вчера, 08:22
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
Вчера, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
Вчера, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
Вчера, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46