В «Росхиме» рассказали о работе по обеспечению продовольственной безопасности

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Сегодня по ряду направлений АПК существует большая зависимость от импортных поставок. В целях импортозамещения «Росхим» возводит первый в России биохимический кластер. Речь идет о максимальном уходе от импортозависимости в направлениях кормовых добавок, специальных готовых кормов и ветеринарных препаратов, которая составляет более чем 70%. То есть идет работа по обеспечению продовольственной безопасности страны на рынке сельскохозяйственных биотехнологий, кормовых аминокислот, кормовых витаминов, биоконсервантов кормов, передает regnum.ru.
Как заявил Эдуард Давыдов, основываясь на поставленных президентом и правительством перед отраслью задачах, «Росхим» начали строить завод по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных.
«Производство будет запущено в городе Волгодонске Ростовской области на площадке завода „ДонБиоТех“, — отметил Давыдов.
В 2025 году должны заработать завод по выпуску этих двух аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год, а также производство глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Стоимость проектов на первом этапе составит 27,5 миллиарда рублей, из которых семь миллиардов уже инвестировано. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина суммарным объемом более 55 тысяч тонн. В России их не изготавливают совсем.
Продукцию «ДонБиоТеха» будут приобретать производители премиксов, комбикормов, пищевой продукции, предприятия животноводства и КФХ.
По словам Давыдова, производство аминокислот — это еще и новое направление переработки зерна в России — около 250 тысяч тонн ежегодно.
«Росхим» — компания, которая управляет большими химическими предприятиями России, объединенными по кластерному принципу. Среди них — крымские титановый и содовый заводы, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, стерлитамакские заводы (нефтехимический и синтетического каучука) и другие.