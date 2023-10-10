В «Росхиме» рассказали о работе по обеспечению продовольственной безопасности

В 2025 году должны заработать завод по выпуску этих двух аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год, а также производство глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Стоимость проектов на первом этапе составит 27,5 миллиарда рублей, из которых семь миллиардов уже инвестировано. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина суммарным объемом более 55 тысяч тонн. В России их не изготавливают совсем.