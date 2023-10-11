Детский психолог рассказал, какие игрушки-антистресс можно покупать детям

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По ее словам, подобный эффект возникает, если дети просто перебирают волосы или одежду. Об этом пишет NEWS.ru.
«Когда ребенок играет с игрушкой-антистресс, нажимает на различные кнопки, он сталкивается с различными интересными щелчками и звуками. Все это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Таким же образом происходит, когда ребенок тормошит волосы или одежду. Это ребенка может расслаблять на какое-то время», — отметила эксперт.