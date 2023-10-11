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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Детский психолог рассказал, какие игрушки-антистресс можно покупать детям

11 октября 2023, 14:15
Детские игрушки-антистресс успокаивают ребенка, но лишь на какое-то время, такого мнения придерживается детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, подобный эффект возникает, если дети просто перебирают волосы или одежду. Об этом пишет NEWS.ru.

«Когда ребенок играет с игрушкой-антистресс, нажимает на различные кнопки, он сталкивается с различными интересными щелчками и звуками. Все это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Таким же образом происходит, когда ребенок тормошит волосы или одежду. Это ребенка может расслаблять на какое-то время», — отметила эксперт.

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