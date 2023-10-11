«Экологический трамвай» запустили в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Для участников первого фестивального дня организаторы приготовили игровую программу. Дошкольники вместе с героем проекта Гриней соревновались — кто лучше знает из каких отходов можно сделать новые вещи, и что для этого необходимо.
Ребята с интересом участвовали в мероприятии и решали все «экозадачи».
Сегодня мы поближе познакомились с самыми юными натуралистами Краснотурьинска. Приятно видеть насколько дети эрудированы в вопросах бережного отношения к природе и обращения с твердыми коммунальными отходами. Хотим поблагодарить педагогов, которые прикладывают огромные усилия в воспитании экологически осознанного поколения, — отметила руководитель экологического проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
В экосоревнованиях в Краснотурьинске участвовало более 200 юных свердловчан от трех десятков дошкольных учреждений города. Их конкурсные работы в различных номинациях будут оценивать в течение всего фестиваля, который продлится до 13 октября 2023 года. Именно в этот день будут объявлены имена победителей.