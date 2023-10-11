tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

«Экологический трамвай» запустили в Краснотурьинске

«Экологический трамвай» запустили в Краснотурьинске

11 октября 2023, 07:22
Фото: «Рифей»
В Краснотурьинске стартовал ежегодный городской фестиваль станции юннатов «Экологический трамвай». В его открытии приняла участие команда просветительского проекта во главе с экодомовым Гриней.

Для участников первого фестивального дня организаторы приготовили игровую программу. Дошкольники вместе с героем проекта Гриней соревновались — кто лучше знает из каких отходов можно сделать новые вещи, и что для этого необходимо.

Фото: «Рифей»

Ребята с интересом участвовали в мероприятии и решали все «экозадачи».

Сегодня мы поближе познакомились с самыми юными натуралистами Краснотурьинска. Приятно видеть насколько дети эрудированы в вопросах бережного отношения к природе и обращения с твердыми коммунальными отходами. Хотим поблагодарить педагогов, которые прикладывают огромные усилия в воспитании экологически осознанного поколения, — отметила руководитель экологического проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

В экосоревнованиях в Краснотурьинске участвовало более 200 юных свердловчан от трех десятков дошкольных учреждений города. Их конкурсные работы в различных номинациях будут оценивать в течение всего фестиваля, который продлится до 13 октября 2023 года. Именно в этот день будут объявлены имена победителей.

#Общество#Экология#Фестиваль#Краснотурьинск#Конкурс#Дошкольники#ТБО#Рифей#ТКО#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46