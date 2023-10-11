«Экологический трамвай» запустили в Краснотурьинске

В экосоревнованиях в Краснотурьинске участвовало более 200 юных свердловчан от трех десятков дошкольных учреждений города. Их конкурсные работы в различных номинациях будут оценивать в течение всего фестиваля, который продлится до 13 октября 2023 года. Именно в этот день будут объявлены имена победителей.