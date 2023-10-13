Андрей Воробьев: В Подмосковье число дольщиков сократилось с 117 тысяч до 8,4 тысячи

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Глава государства поручил к 2024 году решить проблемы дольщиков, которые остались без жилья по вине строителей. По словам Воробьева, в этом вопросе Подмосковье поддержал кабмин, передает mosregtoday.ru.
«У нас остается еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах. К новому году права всех дольщиков будут восстановлены, и эта проблема останется в прошлом», — сказал губернатор.
По словам Воробьева, еще недавно проблема обманутых дольщиков была одной из самых острых в области. А сейчас она почти решена. Так, жители Котельников, которые купили квартиры в ЖК «Белые Росы», уже начали получать ключи от дома. Строительство этого комплекса должны были завершить в 2015 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были остановлены. В апреле 2021-го дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе.
«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“, — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье, — рассказал губернатор Московской области.
В прошлом году получить квартиры или компенсацию должны были 14,7 тысячи человек, однако помогли 16,4 тысячи. По словам Воробьева, помочь еще нужно 12 тысячам дольщикам Подмосковья, включая тех, что ждут квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день вопрос по «Урбану» закрыт полностью — восстановлены права всех 16,5 тысячи дольщиков по 65 МКД.
Воробьев уточнил, что дольщикам помогают с помощью разных инструментов.
«Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — сказал губернатор.