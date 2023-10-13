Андрей Воробьев: В Подмосковье число дольщиков сократилось с 117 тысяч до 8,4 тысячи

По словам Воробьева, еще недавно проблема обманутых дольщиков была одной из самых острых в области. А сейчас она почти решена. Так, жители Котельников, которые купили квартиры в ЖК «Белые Росы», уже начали получать ключи от дома. Строительство этого комплекса должны были завершить в 2015 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были остановлены. В апреле 2021-го дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе.