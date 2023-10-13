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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Екатеринбурге женщина отсудила у мужа полмиллиона рублей зарплаты

13 октября 2023, 14:32
Жительница Екатеринбурга работала главным бухгалтером и менеджером в ООО, учредителем которой был ее муж. После того, как отношения в семье не заладились, супруг перестал выплачивать ей зарплату. Женщина обратилась в суд.

Супруги были в браке и работали вместе. Дмитрий — учредитель и директор ООО, а также индивидуальный предприниматель. Прасковья занимала должность главного бухгалтера и помогала мужу с электронными торгами в ИП. Женщина не была устроена официально, а после рождения третьего ребёнка перешла на удаленный формат работы.

После того, как отношения в семье ухудшились, Дмитрий прекратил выплату заработной платы, а также потребовал вернуть цифровую подпись. Без неё супруга не могла участвовать в торгах.

Прасковья осталась без работы, когда отдала цифровую подпись Дмитрию. Женщина обратилась в суд с целью отстоять свои трудовые права.

В Чкаловском районном суде Прасковья попросила обязать ответчика заключить с ней трудовой договор для работы в должности менеджера по электронным торгам на дому с окладом 34 500 рублей.

Также женщина попросила взыскать невыплаченную заработную плату — 415 568 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы, за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск лишь частично. Дмитрий был с этим решением не согласен, поэтому подал аппеляцию. Ее отклонили.

#Общество#Суд#Зарплата#Спор#Супруги#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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