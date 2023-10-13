В Екатеринбурге женщина отсудила у мужа полмиллиона рублей зарплаты

Супруги были в браке и работали вместе. Дмитрий — учредитель и директор ООО, а также индивидуальный предприниматель. Прасковья занимала должность главного бухгалтера и помогала мужу с электронными торгами в ИП. Женщина не была устроена официально, а после рождения третьего ребёнка перешла на удаленный формат работы.