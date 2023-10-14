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В РЭН-2023 участвовали больше 5 000 представителей 84 государств и территорий

В РЭН-2023 участвовали больше 5 000 представителей 84 государств и территорий

14 октября 2023, 12:25
Фото: Стас Владимиров / Росконгресс
В Москве с 11 по 13 октября проходил международный форум «Российская энергетическая неделя», который собрал представителей различных государств, в том числе глав энергетических компаний, представителей науки и экспертов отрасли энергетики.

В 2023 году мероприятие состоялось в шестой раз, и основной его темой стала «Новая реальность мировой энергетики: создание будущего».

Как сообщает издание newsnn.ru в мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства России Александр Новак. Он отметил, что Российская энергетическая неделя — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии со специалистами со всего мира. РЭН привлекла всех, кому интересно совместное развитие энергетической отрасли, а также тех, кто хочет работать на перспективу.

Еще одним участником события стал советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков. По его словам, в рамках официальной программы и молодежного дня РЭН организовали свыше 70 мероприятий, на которых выступили более 225 экспертов. Более 5000 представителей из 84 государств и территорий собрались, чтобы обсудить важные темы в сфере энергетики. В молодежном дне РЭН участвовали 2 тысячи человек. Событие показало высокий интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией со стороны международного делового сообщества по широкому спектру направлений в энергетической отрасли.

«В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией», — рассказал Антон Кобяков.

Деловая программа форума была разделена на четыре основных направления: «Международная повестка, Развитие отраслей ТЭК, Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Устойчивое развитие и климат». Одним из самых важных событий Российской энергетической недели было пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани.

На форуме присутствовало более 1200 представителей бизнеса России и других стран из более чем 250 компаний. Самыми крупными делегациями были делегации из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана и Ирака.

В рамках форума российские компании и государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в энергетической отрасли. Информационную поддержку мероприятию оказал медиахолдинг 1MI.

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