В РЭН-2023 участвовали больше 5 000 представителей 84 государств и территорий

Еще одним участником события стал советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков. По его словам, в рамках официальной программы и молодежного дня РЭН организовали свыше 70 мероприятий, на которых выступили более 225 экспертов. Более 5000 представителей из 84 государств и территорий собрались, чтобы обсудить важные темы в сфере энергетики. В молодежном дне РЭН участвовали 2 тысячи человек. Событие показало высокий интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией со стороны международного делового сообщества по широкому спектру направлений в энергетической отрасли.