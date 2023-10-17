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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Раскрыта опасность современного хлеба для здоровья человека

Раскрыта опасность современного хлеба для здоровья человека

17 октября 2023, 10:20
Фото: Midjourney
Современные эксперты по питанию считают, что ценность хлеба преувеличена, так как он содержит высокое количество калорий и низкое количество питательных веществ из-за рафинирования пшеницы и добавления сахара.

Наши предки считали, что хлеб очень важен для нашего здоровья, но сейчас это мнение стало вызывать критику. Современные специалисты по питанию утверждают, что значение этого продукта значительно преувеличено, и его избыточное потребление может нанести вред организму.

Ольга Щелокова, интегративный врач-терапевт и женский тренер, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что проблема с современным хлебом заключается в его составе.

«Основная проблема современного хлеба — это использование рафинированной пшеницы. При рафинировании удаляются пищевые волокна и микроэлементы из зерна. В результате получается хлеб, богатый калориями и недостаточно питательный», — пояснила эксперт.

Кроме того, добавила она, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он может вызвать стремительное изменение уровня сахара в крови, что создает опасность развития инсулинорезистентности и даже сахарного диабета.

«Еще одна проблема современного хлеба — это наличие в нем сахара, что усиливает отрицательное воздействие на поджелудочную железу и уровень глюкозы в крови. Избыток простых углеводов в хлебе может также способствовать размножению патогенной микрофлоры в кишечнике, вызывая воспаление», — добавила Щелокова.

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