Раскрыта опасность современного хлеба для здоровья человека

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Наши предки считали, что хлеб очень важен для нашего здоровья, но сейчас это мнение стало вызывать критику. Современные специалисты по питанию утверждают, что значение этого продукта значительно преувеличено, и его избыточное потребление может нанести вред организму.
Ольга Щелокова, интегративный врач-терапевт и женский тренер, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что проблема с современным хлебом заключается в его составе.
«Основная проблема современного хлеба — это использование рафинированной пшеницы. При рафинировании удаляются пищевые волокна и микроэлементы из зерна. В результате получается хлеб, богатый калориями и недостаточно питательный», — пояснила эксперт.
Кроме того, добавила она, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он может вызвать стремительное изменение уровня сахара в крови, что создает опасность развития инсулинорезистентности и даже сахарного диабета.
«Еще одна проблема современного хлеба — это наличие в нем сахара, что усиливает отрицательное воздействие на поджелудочную железу и уровень глюкозы в крови. Избыток простых углеводов в хлебе может также способствовать размножению патогенной микрофлоры в кишечнике, вызывая воспаление», — добавила Щелокова.