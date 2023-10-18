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Published Сегодня, 14:46

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Updated Сегодня, 14:47

Психолог дала рекомендации, как воспитать в школьнике мотивацию к учебе

18 октября 2023, 14:46
Детский психолог Наталья Наумова в своем комментарии NEWS.ru посоветовала родителям поддерживать и направлять ребенка во время учебы в школе, чтобы у него повысилась мотивация к получению новых знаний.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, маме и папе стоит помочь ребенку в выборе интересного для него направления, ориентируясь на которое в будущем можно выбрать подходящую профессию. Кроме того, именно при поддержке родителей школьник должен преодолеть трудности по тем предметам, которые даются ему хуже.

Чтобы у ребенка была достаточная мотивация к учебе, родители не должны ругать, критиковать его, вызывать у школьника чувство вины из-за недостаточно хорошей успеваемости. Психолог призывает родителей поддерживать и направлять ребенка, предложить ему посещать репетиторов, кружки, секции. Каждый ученик должен определить свои интересы с помощью родителей, и тогда школьные занятия станут интереснее.

Наумова заявила, что мотивация может угаснуть из-за негативной реакции родителей, и тогда ребенок подсознательно начинает бояться сложностей в учебе. Родителям стоит перейти с критики на похвалу, чтобы привить школьнику мотивацию и интерес к получению новых знаний.

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