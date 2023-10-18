Психолог дала рекомендации, как воспитать в школьнике мотивацию к учебе

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, маме и папе стоит помочь ребенку в выборе интересного для него направления, ориентируясь на которое в будущем можно выбрать подходящую профессию. Кроме того, именно при поддержке родителей школьник должен преодолеть трудности по тем предметам, которые даются ему хуже.