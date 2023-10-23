Павел Шинский рассказал о проектах франко-российской ТПП по виноделию на фоне санкций

Posted 23 октября, 17:06
Published 23 октября, 17:06
Modified 23 октября, 17:26
Updated 23 октября, 17:26
Подобное мероприятие таит определенные риски для французских бизнесменов. Как известно, Евросоюз ввел запрет на экспорт вин в Россию, однако эмбарго распространяется лишь на образцы стоимостью более 300 евро за литр. При этом МИД Франции формально не рекомендует своим гражданам посещения России. Об этом информирует newstracker.
Помимо решения деловых вопросов у участников мероприятия имеется еще одна цель — поддержать живую связь с российскими коллегами.
В международную организацию по виноградарству и виноделию (OIV) входят 50 стран-членов, включая Российскую Федерацию. 12 июля 2021 года русский язык получил статус шестого официального языка OIV, который он сохраняет за собой и сегодня.
C 1987 года OIV ежегодно выдает международные дипломы магистра наук в сфере управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Получение подобного диплома доступно и для студентов из России. Об этом заявил гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павел Николаевич Шинский.
Ценителей вина можно встретить во всем мире, и франко-российское деловое сообщество в своей деятельности ориентируется на этот исторически обусловленный ресурс, работая сразу в нескольких направлениях.
Первое направление — культурологическое. Еще в 2021 году Франко-российская торгово-промышленная палата объявила о запуске проекта «Винститут». Это экспертный центр, действующий в целях популяризации лучших французских вин, представленных на рынке РФ. В стратегическом партнерстве с Фондом Росконгресс занимаются разработкой и изданием первых профессиональных карт российских винодельческих регионов. В июне 2024 года запланирована презентация, которая пройдет на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» на полях будущего Петербургского международного экономического форума.
Второе направление — коммуникационное. В рамках этого направления 9 и 10 ноября Фонд Росконгресс проведет второй Российский винодельческий форум в Москве.
Третье направление — дипломатическое. Оно объединяет задачи по сохранению российской повестки в деятельности OIV, посещению российской делегацией событий, связанных со столетием организации в 2024 году, регулярному проведению в России винодельческих мероприятий с участием дружественных коллег из недружественных стран: как на площадках Фонда Росконгресс, так и за их пределами.
Ряд заявленных проектов уже успешно воплотили в жизнь, некоторые проекты находятся на этапе реализации. Российская винодельческая отрасль демонстрирует динамичное развитие, а сохранение законных позиций отечественных виноделов в международном сообществе придаст этому процессу дополнительный импульс.