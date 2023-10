Павел Шинский рассказал о проектах франко-российской ТПП по виноделию на фоне санкций

C 1987 года OIV ежегодно выдает международные дипломы магистра наук в сфере управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Получение подобного диплома доступно и для студентов из России. Об этом заявил гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павел Николаевич Шинский.