Павел Шинский рассказал о проектах франко-российской ТПП по виноделию на фоне санкций

Первое направление — культурологическое. Еще в 2021 году Франко-российская торгово-промышленная палата объявила о запуске проекта «Винститут». Это экспертный центр, действующий в целях популяризации лучших французских вин, представленных на рынке РФ. В стратегическом партнерстве с Фондом Росконгресс занимаются разработкой и изданием первых профессиональных карт российских винодельческих регионов. В июне 2024 года запланирована презентация, которая пройдет на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» на полях будущего Петербургского международного экономического форума.