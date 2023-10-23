Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби прожил 31 год

Интересно, что в самом начале жизни повезло не только Боби, но и его хозяину. Когда собака родилась, у семьи уже было несколько других питомцев, и родители Леонеля не хотели оставить еще одного щенка. Так что Леонель и его братья спрятали маленького Боби в дровах, чтобы укрыть его от родителей. Когда собака немного подросла, хозяевам удалось раскрыть этот секрет.