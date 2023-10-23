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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:06

Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби прожил 31 год

Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби прожил 31 год

23 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Умер самый старый пес в мире, португальский мастиф Боби, который прожил более 31 лет и был включен в Книгу рекордов Гиннесса; его долголетие объясняется спокойной средой и правильным питанием без соли и приправ.

Умерла самая старая собака на планете. Боби, португальский мастиф, прожил более 31 лет и 165 дней. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Боби был представителем породы рафейру ду алентежу, также известной как португальская сторожевая собака. Обычно эти собаки живут от 12 до 14 лет, поэтому долгожительство Боби вызывает особый интерес.

Хозяин пса, Леонель Кошта, объяснял его долгую жизнь спокойным строительным окружением и естественным питанием без добавок. Боби скончался на ферме в деревне Конкейрос, где он проживал со своей семьей.

Интересно, что в самом начале жизни повезло не только Боби, но и его хозяину. Когда собака родилась, у семьи уже было несколько других питомцев, и родители Леонеля не хотели оставить еще одного щенка. Так что Леонель и его братья спрятали маленького Боби в дровах, чтобы укрыть его от родителей. Когда собака немного подросла, хозяевам удалось раскрыть этот секрет.

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