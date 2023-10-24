Каким должен быть осенний макияж

Posted 24 октября, 08:26
Published 24 октября, 08:26
Modified 24 октября, 08:28
Updated 24 октября, 08:28
Каким должен быть макияж осенью? Владелица салона красоты «DIVA», Любовь Калягина, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» главными трендами для осеннего и зимнего сезонов.
В холодное время года рекомендуется использовать более плотные тональные средства, вместо легких BB- и CC-кремов. Также стоит обратить внимание на термотушь, которая смывается теплой водой, чтобы предотвратить нежелательные разводы во время осадков. Для любительниц прогулок под дождем или снегом подойдет водостойкая тушь.
Но не только это важно. В осенне-зимний период следует использовать бальзамы для губ, чтобы увлажнить и питать кожу. Они должны применяться утром и вечером, как и другие кремы. Не стоит использовать гигиенические помады, так как они лишь защищают губы, но не питают их.
Чтобы кожа выглядела увлажненной, напитанной и сияющей, рекомендуется использовать увлажняющие или подсвечивающие праймеры для лица. При этом кремовая и сухая коррекция лица придаст макияжу стойкость.