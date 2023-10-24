Каким должен быть осенний макияж

Но не только это важно. В осенне-зимний период следует использовать бальзамы для губ, чтобы увлажнить и питать кожу. Они должны применяться утром и вечером, как и другие кремы. Не стоит использовать гигиенические помады, так как они лишь защищают губы, но не питают их.