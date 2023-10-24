Объем закупок товаров и услуг у компаний МСП увеличился на четверть

Как сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, крупные компании постарались соблюсти квоты по закупкам у малых и средних предприятий, что с учетом контроля со стороны Корпорации МСП и уполномоченных органов в регионах открыло новые возможности более чем для 154 тысяч предпринимателей, которые за три квартала стали поставщиками в соответствии с 223-ФЗ. Среди российских регионов, лидирующих по объемам закупок у компаний МСП, — Подмосковье с объемом закупок в 180,27 млрд рублей, Свердловская область со 140,95 млрд и Татарстан с 77,51 млрд. На первых двух позициях списка располагаются Москва и Санкт-Петербург с 1,004 трлн и 372,71 млрд рублей соответственно.