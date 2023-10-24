Объем закупок товаров и услуг у компаний МСП увеличился на четверть

Posted 24 октября, 09:38
Published 24 октября, 09:38
Modified 24 октября, 09:38
Updated 24 октября, 09:38
Свыше 10 тыс. крупнейших заказчиков в течение трех кварталов текущего года подписали соглашения с 154,1 тыс. поставщиков — предприятиями малого и среднего бизнеса, пишут Известия.
Как сообщила Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития России, такие результаты стали следствием внедрения ряда мер господдержки, в частности — увеличения квоты закупок у малых и средних предприятий и ее расширения в рамках 223-ФЗ. В текущем году закупки у компаний МСП за трехквартальный период побили все рекорды, на 25% превысив прошлогодние показатели за аналогичный период. В денежном эквиваленте это соответствует росту объема закупок на 776,9 млрд рублей.
РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго» в течение трех кварталов 2023 года осуществили самые крупные закупки.
Как сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, крупные компании постарались соблюсти квоты по закупкам у малых и средних предприятий, что с учетом контроля со стороны Корпорации МСП и уполномоченных органов в регионах открыло новые возможности более чем для 154 тысяч предпринимателей, которые за три квартала стали поставщиками в соответствии с 223-ФЗ. Среди российских регионов, лидирующих по объемам закупок у компаний МСП, — Подмосковье с объемом закупок в 180,27 млрд рублей, Свердловская область со 140,95 млрд и Татарстан с 77,51 млрд. На первых двух позициях списка располагаются Москва и Санкт-Петербург с 1,004 трлн и 372,71 млрд рублей соответственно.
Кроме того, в Москве и Петербурге самый значительный прирост объема подписанных соглашений с компаниями МСП — до 74,75 млрд рублей и 46,19 млрд соответственно. Далее следуют Московская область с 28,1 млрд, Свердловская область с 25,25 млрд и Хабаровский край с 12,29 млрд рублей.
Помимо этого, в первую десятку вошли Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), а также Кубань (5,87 млрд рублей).
Предприятия с госучастием, согласно квоте, должны закупать не менее 25% товаров и услуг в год у компаний МСП. Выполнение этих обязательств контролируется Корпорацией МСП и региональными органами исполнительной власти.