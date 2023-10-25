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Posted 25 октября, 15:34

Published 25 октября, 15:34

Modified 25 октября, 15:36

Updated 25 октября, 15:36

Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом

«Норникель» представил программу по сокращению выбросов диоксида серы

25 октября 2023, 15:34
Фото: piqsels.com
Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом
«Норникель» объявил о запуске крупнейшего экологического проекта в РФ. Речь идет о реализации серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Стоимость проекта оценивается в 180 млрд рублей.

Перспективный экологический проект

Основной смысл программы — снижение выбросов диоксида серы в Норильске, чтобы воздух в городе стал чистым.

В пресс-службе компании рассказали, что строительство комплекса длилось больше трех лет. Основной транспортной артерией для доставки оборудования и материалов стал Северный морской путь. В результате в городе появился еще один завод площадью в семь футбольных полей. Для его стабильной работы создано около 500 рабочих мест. Об этом пишет kp.ru.

При реализации проекта «Норникель» столкнулся с отказом некоторых зарубежных партнеров поставлять необходимое оборудование в Россию. Однако при содействии Минпромторга России были найдены альтернативные производители и поставщики. В результате более 90% оборудования было создано в России или в дружественных странах.

«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект
«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект
Фото: piqsels.com

«Чистый воздух» теперь в Норильске

Ежегодно металлургические заводы Норильска выбрасывают более 1,8 млн тонн диоксида серы в атмосферу. В этой связи экологический проект «Норникеля» не только вошел в федеральный проект «Чистый воздух», но и является его крупнейшим мероприятием. В полномасштабную эксплуатацию комплекс на НМЗ введут поэтапно. Выход проекта на технологические показатели обеспечивает выполнение требований законодательства по снижению в 2024 году объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске более чем на 20%. Ожидается, что на протяжении 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.

«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией, — поделился президент „Норникеля“ Владимир Потанин. — Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска».

#Экология#Красноярский край#Норникель#Экологические проблемы#Серная программа
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