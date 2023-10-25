«Норникель» представил программу по сокращению выбросов диоксида серы

Posted 25 октября, 15:34
Published 25 октября, 15:34
Modified 25 октября, 15:36
Updated 25 октября, 15:36
Основной смысл программы — снижение выбросов диоксида серы в Норильске, чтобы воздух в городе стал чистым.
В пресс-службе компании рассказали, что строительство комплекса длилось больше трех лет. Основной транспортной артерией для доставки оборудования и материалов стал Северный морской путь. В результате в городе появился еще один завод площадью в семь футбольных полей. Для его стабильной работы создано около 500 рабочих мест. Об этом пишет kp.ru.
При реализации проекта «Норникель» столкнулся с отказом некоторых зарубежных партнеров поставлять необходимое оборудование в Россию. Однако при содействии Минпромторга России были найдены альтернативные производители и поставщики. В результате более 90% оборудования было создано в России или в дружественных странах.
Ежегодно металлургические заводы Норильска выбрасывают более 1,8 млн тонн диоксида серы в атмосферу. В этой связи экологический проект «Норникеля» не только вошел в федеральный проект «Чистый воздух», но и является его крупнейшим мероприятием. В полномасштабную эксплуатацию комплекс на НМЗ введут поэтапно. Выход проекта на технологические показатели обеспечивает выполнение требований законодательства по снижению в 2024 году объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске более чем на 20%. Ожидается, что на протяжении 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.
«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией, — поделился президент „Норникеля“ Владимир Потанин. — Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска».