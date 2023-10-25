Ответственность за ЧП с застрявшей в лифте в Нижнем Тагиле: раскрытие юристом

Женщина, которую «зажевало» в лифте, получит компенсацию за произошедшее. Мать младенца в Нижнем Тагиле оказалась в опасной ситуации, когда решила воспользоваться лифтом в многоэтажном доме. Она поставила коляску с ребенком в кабину и, не успев войти сама, обнаружила, что двери закрылись и лифт начал движение. Женщина была зажата и повисла вверх ногами, с головой на уровне первого этажа и ногами на втором. Она провисела так около 35 минут, крича от отчаяния.