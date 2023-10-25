Ответственность за ЧП с застрявшей в лифте в Нижнем Тагиле: раскрытие юристом

Posted 25 октября, 11:58
Published 25 октября, 11:58
Modified 25 октября, 12:00
Updated 25 октября, 12:00
Женщина, которую «зажевало» в лифте, получит компенсацию за произошедшее. Мать младенца в Нижнем Тагиле оказалась в опасной ситуации, когда решила воспользоваться лифтом в многоэтажном доме. Она поставила коляску с ребенком в кабину и, не успев войти сама, обнаружила, что двери закрылись и лифт начал движение. Женщина была зажата и повисла вверх ногами, с головой на уровне первого этажа и ногами на втором. Она провисела так около 35 минут, крича от отчаяния.
Оказалось, что лифт уже служит почти 22 года, а его срок службы заканчивается в 2026 году. Проверка перед летом не выявила никаких проблем, но теперь делом займутся следователи и Ростехнадзор.
Помимо физических травм (перелом стопы, вывихи, разрывы связок), женщина получила серьезное эмоциональное потрясение. Юрист Алла Георгиева объяснила интернет-порталу «Подмосковье сегодня», кто будет нести ответственность и есть ли у пострадавшей шанс на солидную компенсацию.
Согласно мнению специалиста, необходимо провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и выявить вину управляющей компании.
«Для этого нужно изучить документацию о сроках эксплуатации лифта, его обслуживании и другие подробности. Если будет выяснено, что в момент происшествия была неисправность лифта, то шансы на получение компенсации значительны. В данном случае можно требовать возмещения ущерба для здоровья и потери трудоспособности, морального вреда, а также расходов, связанных с данным делом», — сказала Георгиева журналистам.
Она добавила, что пострадавшая имеет хорошие шансы получить солидную сумму.
«Величина компенсации будет зависеть от тяжести полученных травм, эмоционального состояния женщины и расходов на лечение. В данном случае сумма будет немалой, можно просить и миллионы, так как здоровье имеет важное значение для человека. Однако суд будет рассматривать требование о выплате денежных средств с учетом разумности», — пояснила юрист.
Георгиева также считает, что должностные лица могут быть привлечены к ответственности, если будет установлено, что жители дома обращались в Государственную жилищную инспекцию и другие организации, которые могли повлиять на работу управляющей компании, но ничего не предпринимали.