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Posted Вчера, 13:33

Published Вчера, 13:33

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

«Почта России» повысит заработную плату 115 тысячам работников

«Почта России» повысит заработную плату 115 тысячам работников

26 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI
115 тысячам работников основного производства «Почты России» повысят заработную плату в среднем на 22 процента. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Волков.

Издание 56orb.ru сообщает, что Михаил Волков, генеральный директор компании «Почта России», отметил, что в первой половине 2023 года текучесть кадров в компании составила 20 процентов и этот показатель ниже среднего. В связи с предстоящим периодом возросшей рабочей нагрузки компания приняла решение о повышении заработной платы для сотрудников основного производства. Программа по повышению заработной платы затронет 115 тысяч работников.

Михаил Волков также отметил, что «Почта России» столкнулась с дефицитом кадров в основных подразделениях, таких как почтовые отделения, логистические центры, наблюдается нехватка водителей. Спрос на услуги «Почты России» остается высоким, поэтому необходимо привлечение большего числа сотрудников. Он отметил, что уже до реализации программы по повышению заработной платы в компанию вернулись 4 тысячи сотрудников, которые ранее уходили работать на другие предприятия, пишут Ведомости.

Кроме этого, компания вкладывает в решение инфраструктурных проблем. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности, а в текущем году планируется провести еще больше ремонтных работ. Михаил Волков подчеркнул, что это не только ремонт, но и улучшение условий работы. Он отметил, что некоторые почтовые отделения в сельской местности превосходят городские по уровню комфорта и оснащенности.

Кроме того, Волков сообщил, что значительная часть инфраструктуры «Почты России» находится в удаленных уголках Российской Федерации, где компания является единственным почтовым оператором. Компания обслуживает 26 000 населенных пунктов через свои отделения, а в остальные пункты услуги доставляются другими способами, что требует значительных затрат. «Почта России» всегда считала принципиально важным оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.

Кроме того, Михаил Волков подчеркнул, что «Почта России» работает в режиме самоокупаемости — без финансирования со стороны государства.

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