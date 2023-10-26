«Почта России» повысит заработную плату 115 тысячам работников

Кроме этого, компания вкладывает в решение инфраструктурных проблем. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности, а в текущем году планируется провести еще больше ремонтных работ. Михаил Волков подчеркнул, что это не только ремонт, но и улучшение условий работы. Он отметил, что некоторые почтовые отделения в сельской местности превосходят городские по уровню комфорта и оснащенности.