tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Физализ: как вырастить качественный урожай

Физализ: как вырастить качественный урожай

27 октября 2023, 17:02
Фото: 1MI
Агрономы-селекционеры Алексей Володихин и Светлана Михайлова посоветовали садоводам, как правильно вырастить физализ.

Что такое физализ?

Физалис (Physalis) является обширным родом многолетних растений из семейства Пасленовые (Solanaceae). Это семейство насчитывает 124 вида. Многие из них встречаются в Центральной и Южной Америке. Какая-то часть из них — декоративные, однако существуют и овощные, пишет КП.RU

Плоды физализа представляют собой ягоды, которые спрятаны в «чехол» из чашелистиков. Из-за этого они имеют схожесть с китайским фонариком.

Информация о физализе

Физализ любит яркое солнечное освещение. Это растение бывает как теплолюбивых видов, так и холодостойких. Также физализ необходимо регулярно поливать в начале роста и в засуху.

Выращивание физализа

Сажать физализ можно после кабачков, тыкв, огурцов, патиссонов, дынь и арбузов, а также после корнеплодов, бобовых и капусты. А после томатов, картофеля, баклажанов, перцев его сажать не стоит, так как у них есть общие вредители и болезни.

Кроме того, физализ хорошо приживается в плодородных почвах, которые богаты органикой. Идеальный вариант для посадки данного растения — супесчаные или суглинистые почвы.

Виды и сорта физализа

Как правило, в культуре выращивают четыре вида физализа. Один из сортов, физализ обыкновенный, он же «китайский фонарик», выращивают как декоративное растение. Остальные сорта съедобные и их выращивают как овощные растения.

Физализ съедобный

Этот вид физализа подразделяется на три сорта — овощной, земляничный и перуанский.

Физализ овощной. Высота данного растения достигает 120 сантиметров. Форма листьев удлиненно-яйцевидная. Цветки овощного физализа крупные, желтого цвета с темно-фиолетовыми пятнами возле основания лепестков.

Плоды овощного физализа можно мариновать и солить на зиму, а также делать из них пюре, икру, маринады и соусы. Еще можно готовить повидло, цукаты, конфеты и варенье. Для того, чтобы вырос урожай, нужно посадить на участке несколько кустов.

Физалис земляничный. Это растение высотой до 70 сантиметров с овальными зубчатыми листьями и опушенным стеблем. Цветки желтого цвета с коричневыми пятнами, форма похожа на колокольчик.

Земляничный физализ является самоопыляющимся. Урожай может дать даже один куст, с него можно собирать семена.

Физализ ягодный. К нему относятся земляничный и перуанский виды физализа. Их используют в качестве десертов, для икры и заготовок на зиму не берут.

Физализ перуанский. Высота этого сорта достигает 90-160 сантиметров. Листья на ощупь бархатистые. Плоды перуанского физализа можно есть свежими. Из них готовят пудинги, джемы, коктейли и фруктовые салаты.

Данный сорт является довольно редким, так как его мало выращивают. Кроме того, это растение самоопыляющееся.

Посадка физализа

Для рассады физализ высевают в отдельные горшки на глубину 0,5 сантиметра. Овощной сорт рекомендуется сажать 10–20 апреля, земляничный 1–10 апреля, а перуанский 15–25 марта.

В открытый грунт в средней полосе растение высаживают после 25 мая. В это время уже нет угрозы заморозков.

При этом овощной сорт можно высадить в середине мая, а если в регионе установилась теплая погода, то можно и в начале, так как это самый холодостойкий вид. На юге его можно высевать в середине мая.

Уход за физализом в открытом грунте

Растение особенно нуждается в поливе в период наращивания корней. Поэтому после высадки его следует поливать не менее раза в неделю на протяжении двух-трех недель.

Затем его можно поливать реже — раз в две-три недели. Однако в жаркую и засушливую погоду его необходимо поливать каждую неделю.

В течение летнего периода физализ нуждается всего в одной подкормке — в начале плодоношения. Пасынкование ему не нужно, растение должно ветвиться так, как ему необходимо.

Уход за физалисом в домашних условиях

Пока рассада находится в доме, ее следует поливать по мере высыхания земли. Подкармливать ее не нужно. При этом их нужно держать на солнечном свете.

#Урожай#Овощи#Природа#Садоводы#Почва#Выращивание#Уход#Посадка#Растения#Советы#Кусты#Елизавета Зиборова#Живая природа
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49