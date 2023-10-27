Физализ: как вырастить качественный урожай

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Что такое физализ?
Физалис (Physalis) является обширным родом многолетних растений из семейства Пасленовые (Solanaceae). Это семейство насчитывает 124 вида. Многие из них встречаются в Центральной и Южной Америке. Какая-то часть из них — декоративные, однако существуют и овощные, пишет КП.RU
Плоды физализа представляют собой ягоды, которые спрятаны в «чехол» из чашелистиков. Из-за этого они имеют схожесть с китайским фонариком.
Информация о физализе
Физализ любит яркое солнечное освещение. Это растение бывает как теплолюбивых видов, так и холодостойких. Также физализ необходимо регулярно поливать в начале роста и в засуху.
Выращивание физализа
Сажать физализ можно после кабачков, тыкв, огурцов, патиссонов, дынь и арбузов, а также после корнеплодов, бобовых и капусты. А после томатов, картофеля, баклажанов, перцев его сажать не стоит, так как у них есть общие вредители и болезни.
Кроме того, физализ хорошо приживается в плодородных почвах, которые богаты органикой. Идеальный вариант для посадки данного растения — супесчаные или суглинистые почвы.
Виды и сорта физализа
Как правило, в культуре выращивают четыре вида физализа. Один из сортов, физализ обыкновенный, он же «китайский фонарик», выращивают как декоративное растение. Остальные сорта съедобные и их выращивают как овощные растения.
Физализ съедобный
Этот вид физализа подразделяется на три сорта — овощной, земляничный и перуанский.
Физализ овощной. Высота данного растения достигает 120 сантиметров. Форма листьев удлиненно-яйцевидная. Цветки овощного физализа крупные, желтого цвета с темно-фиолетовыми пятнами возле основания лепестков.
Плоды овощного физализа можно мариновать и солить на зиму, а также делать из них пюре, икру, маринады и соусы. Еще можно готовить повидло, цукаты, конфеты и варенье. Для того, чтобы вырос урожай, нужно посадить на участке несколько кустов.
Физалис земляничный. Это растение высотой до 70 сантиметров с овальными зубчатыми листьями и опушенным стеблем. Цветки желтого цвета с коричневыми пятнами, форма похожа на колокольчик.
Земляничный физализ является самоопыляющимся. Урожай может дать даже один куст, с него можно собирать семена.
Физализ ягодный. К нему относятся земляничный и перуанский виды физализа. Их используют в качестве десертов, для икры и заготовок на зиму не берут.
Физализ перуанский. Высота этого сорта достигает 90-160 сантиметров. Листья на ощупь бархатистые. Плоды перуанского физализа можно есть свежими. Из них готовят пудинги, джемы, коктейли и фруктовые салаты.
Данный сорт является довольно редким, так как его мало выращивают. Кроме того, это растение самоопыляющееся.
Посадка физализа
Для рассады физализ высевают в отдельные горшки на глубину 0,5 сантиметра. Овощной сорт рекомендуется сажать 10–20 апреля, земляничный 1–10 апреля, а перуанский 15–25 марта.
В открытый грунт в средней полосе растение высаживают после 25 мая. В это время уже нет угрозы заморозков.
При этом овощной сорт можно высадить в середине мая, а если в регионе установилась теплая погода, то можно и в начале, так как это самый холодостойкий вид. На юге его можно высевать в середине мая.
Уход за физализом в открытом грунте
Растение особенно нуждается в поливе в период наращивания корней. Поэтому после высадки его следует поливать не менее раза в неделю на протяжении двух-трех недель.
Затем его можно поливать реже — раз в две-три недели. Однако в жаркую и засушливую погоду его необходимо поливать каждую неделю.
В течение летнего периода физализ нуждается всего в одной подкормке — в начале плодоношения. Пасынкование ему не нужно, растение должно ветвиться так, как ему необходимо.
Уход за физалисом в домашних условиях
Пока рассада находится в доме, ее следует поливать по мере высыхания земли. Подкармливать ее не нужно. При этом их нужно держать на солнечном свете.