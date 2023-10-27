Родинка над губой: символ пламенного характера и страсти к жизни

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о значениях родинок на лице. По ее словам, родинка над губой свидетельствует о пламенном характере и страсти к жизни. Также это считается признаком женственности.
«Родинка на носу — символ игривости. Девушки с такими родинками обычно веселые и беспечные, обладают юношеским задором», — рассказала Мишина.
Родинка на лбу указывает на высокие интеллектуальные способности человека, уверена ясновидящая.
«Родинка на переносице может говорить о экстрасенсорных способностях. Если она над правой бровью, то девушка быстро и удачно выйдет замуж, а если над левой — то ей придется немного подождать», — добавила Мишина.
Люди с родинками на щеках отличаются отличными коммуникативными способностями. Если родинка располагается справа, то человек имеет легкий и приятный характер, а если слева — это указывает на таланты в музыке или литературе, заключила ясновидящая.