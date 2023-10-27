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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Родинка над губой: символ пламенного характера и страсти к жизни

Родинка над губой: символ пламенного характера и страсти к жизни

27 октября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Родинки на лице всегда вызывали внимание к тому, кому они принадлежат. В старые времена их обладательниц сжигали на кострах, считая, что женщины с родинками являются ведьмами. В Галантную эпоху дамы специально рисовали себе родинки, а на Руси они также имели значение для выявления характера девушки

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о значениях родинок на лице. По ее словам, родинка над губой свидетельствует о пламенном характере и страсти к жизни. Также это считается признаком женственности.

«Родинка на носу — символ игривости. Девушки с такими родинками обычно веселые и беспечные, обладают юношеским задором», — рассказала Мишина.

Родинка на лбу указывает на высокие интеллектуальные способности человека, уверена ясновидящая.

«Родинка на переносице может говорить о экстрасенсорных способностях. Если она над правой бровью, то девушка быстро и удачно выйдет замуж, а если над левой — то ей придется немного подождать», — добавила Мишина.

Люди с родинками на щеках отличаются отличными коммуникативными способностями. Если родинка располагается справа, то человек имеет легкий и приятный характер, а если слева — это указывает на таланты в музыке или литературе, заключила ясновидящая.

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