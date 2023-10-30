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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

40% рациона должны составлять фрукты, овощи и ягоды

30 октября 2023, 09:16
По нормам здорового питания, 40% рациона должны составлять фрукты, овощи и ягоды. Согласно рекомендациям врачей, каждый день необходимо употреблять не менее пяти порций этих продуктов.

Однако стоит ограничить потребление соков и смузи до 150 мл в день из-за высокого содержания сахара в них, пишет ИА RuNews24.ru.

Научное исследование, которое проводилось более 30 лет и в котором принимало участие около 2 миллионов человек, показало, что люди, которые ежедневно употребляли пять порций фруктов, ягод и овощей, умирали на 35% реже от респираторных заболеваний, а также на 12% — от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта и на 10% — от рака.

Ученые связывают это с тем, что фрукты и овощи содержат калий, полифенолы и магний, которые поддерживают работу внутренних систем организма.

Чтобы соблюдать норму, в день можно съедать один банан, одно яблоко, половину авокадо, такое же количество черники, винограда и грейпфрута, один апельсин и одну грушу.

Список овощей и фруктов можно подстроить под свои предпочтения.

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