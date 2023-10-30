40% рациона должны составлять фрукты, овощи и ягоды

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Однако стоит ограничить потребление соков и смузи до 150 мл в день из-за высокого содержания сахара в них, пишет ИА RuNews24.ru.
Научное исследование, которое проводилось более 30 лет и в котором принимало участие около 2 миллионов человек, показало, что люди, которые ежедневно употребляли пять порций фруктов, ягод и овощей, умирали на 35% реже от респираторных заболеваний, а также на 12% — от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта и на 10% — от рака.
Ученые связывают это с тем, что фрукты и овощи содержат калий, полифенолы и магний, которые поддерживают работу внутренних систем организма.
Чтобы соблюдать норму, в день можно съедать один банан, одно яблоко, половину авокадо, такое же количество черники, винограда и грейпфрута, один апельсин и одну грушу.
Список овощей и фруктов можно подстроить под свои предпочтения.