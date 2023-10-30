40% рациона должны составлять фрукты, овощи и ягоды

Научное исследование, которое проводилось более 30 лет и в котором принимало участие около 2 миллионов человек, показало, что люди, которые ежедневно употребляли пять порций фруктов, ягод и овощей, умирали на 35% реже от респираторных заболеваний, а также на 12% — от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта и на 10% — от рака.