Врач Абдуллина рассказала, как не нарваться на косметолога-шарлатана

Косметик-эстетист, например, не обязательно имеет медицинское образование. Ему достаточно пройти специальное обучение и можно работать как наемный сотрудник или самостоятельно. В соответствии с профессиональными стандартами, он может проводить определенные процедуры без вреда для кожи: очищение лица, пилинги, обертывания, массажи и простые процедуры по уходу. Эстетист не имеет права делать инъекции, подчеркнула Абдуллина.