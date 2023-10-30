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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Врач Абдуллина рассказала, как не нарваться на косметолога-шарлатана

Врач Абдуллина рассказала, как не нарваться на косметолога-шарлатана

30 октября 2023, 11:01
Фото: Midjourney
Необходимо быть внимательным при выборе косметолога, так как обращение к непрофессионалу может привести к серьезным последствиям, включая деформацию лица, паралич мышц, ожоги, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

В наше время услуги косметолога стали обычными и множество девушек пользуются ими. Однако некоторые из них попадают к непрофессионалам и подвергаются ужасным последствиям, а иногда даже вредят своему здоровью.

Доктор Айгуль Абдуллина, специалист по косметологии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на что следует обратить внимание при выборе косметологических услуг. В первую очередь, по ее словам, важно узнать, какой уровень образования имеет специалист, чтобы понять, какие процедуры он может выполнять.

По словам Абдуллиной, термин «косметолог» может означать три разных видов специалистов: врач-косметолог, косметик-эстетист и медсестра в косметологии.

Косметик-эстетист, например, не обязательно имеет медицинское образование. Ему достаточно пройти специальное обучение и можно работать как наемный сотрудник или самостоятельно. В соответствии с профессиональными стандартами, он может проводить определенные процедуры без вреда для кожи: очищение лица, пилинги, обертывания, массажи и простые процедуры по уходу. Эстетист не имеет права делать инъекции, подчеркнула Абдуллина.

Если человек предлагает сложные операции, то соглашаться на них очень опасно, так как он не является профессионалом и не прошел соответствующую подготовку.

Медсестра, по словам специалиста, проходит обширное обучение по инъекционной косметологии. Она может проводить профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия только по назначению врача. Тем не менее, некоторые приборы ей запрещено использовать, если требования к уровню подготовки указаны как «специалист с высшим медицинским образованием».

«Полный перечень косметологических услуг может осуществлять только врач. Клиентки, обращаясь к непрофессионалу, рискуют получить деформацию лицевых тканей, кожный некроз, паралич лицевых мышц, ожоги, аллергические реакции, проблемы с кожей, гематомы, рубцы и даже анафилактический шок», — предупредила Абдуллина.

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