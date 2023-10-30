Врач Абдуллина рассказала, как не нарваться на косметолога-шарлатана

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В наше время услуги косметолога стали обычными и множество девушек пользуются ими. Однако некоторые из них попадают к непрофессионалам и подвергаются ужасным последствиям, а иногда даже вредят своему здоровью.
Доктор Айгуль Абдуллина, специалист по косметологии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на что следует обратить внимание при выборе косметологических услуг. В первую очередь, по ее словам, важно узнать, какой уровень образования имеет специалист, чтобы понять, какие процедуры он может выполнять.
По словам Абдуллиной, термин «косметолог» может означать три разных видов специалистов: врач-косметолог, косметик-эстетист и медсестра в косметологии.
Косметик-эстетист, например, не обязательно имеет медицинское образование. Ему достаточно пройти специальное обучение и можно работать как наемный сотрудник или самостоятельно. В соответствии с профессиональными стандартами, он может проводить определенные процедуры без вреда для кожи: очищение лица, пилинги, обертывания, массажи и простые процедуры по уходу. Эстетист не имеет права делать инъекции, подчеркнула Абдуллина.
Если человек предлагает сложные операции, то соглашаться на них очень опасно, так как он не является профессионалом и не прошел соответствующую подготовку.
Медсестра, по словам специалиста, проходит обширное обучение по инъекционной косметологии. Она может проводить профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия только по назначению врача. Тем не менее, некоторые приборы ей запрещено использовать, если требования к уровню подготовки указаны как «специалист с высшим медицинским образованием».
«Полный перечень косметологических услуг может осуществлять только врач. Клиентки, обращаясь к непрофессионалу, рискуют получить деформацию лицевых тканей, кожный некроз, паралич лицевых мышц, ожоги, аллергические реакции, проблемы с кожей, гематомы, рубцы и даже анафилактический шок», — предупредила Абдуллина.