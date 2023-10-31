Forbes разместил Норильск в топ-30 муниципалитетов по уровню зарплат

Надо отметить, что Норильск не вошел в список 25 муниципалитетов с наибольшим ростом средней зарплаты за последние пять лет. Аналитики отмечают: это говорит о том, что уровень доходов горожан все это время был достаточно высок и продолжал расти. В то время как в остальных муниципалитетах рейтинга большой скачок зарплат связан с тем, что туда переехал офис крупной компании либо открылось новое производство.