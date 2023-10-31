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Forbes разместил Норильск в топ-30 муниципалитетов по уровню зарплат

Forbes разместил Норильск в топ-30 муниципалитетов по уровню зарплат

31 октября 2023, 07:35
Фото: Midjourney
Издание Forbes сравнило, как различаются зарплаты в российских муниципалитетах. За основу были взяты данные Росстата о средних зарплатах примерно в 2600 муниципалитетах с 2018 по 2022 год. Норильск в этом рейтинге занял 28-е место со средней зарплатой около 156,9 тысячи рублей.

Лидером рейтинга в прошлом году стал муниципальный округ Лахта-Ольгино в Санкт-Петербурге. После того как туда официально переехал «Газпром», зарплата выросла более чем в четыре раза и составила 403,6 тысячи рублей. На втором месте стоит Академический округ Москвы со средней зарплатой почти 244 тысячи рублей, пишет aif.ru.

В Красноярском крае самый высокий уровень средней зарплаты, конечно, в Норильске. Там получают почти в четыре раза больше, чем, например, жители Назаровского района, где наименьший заработок в регионе (40,6 тысячи рублей).

Надо отметить, что Норильск не вошел в список 25 муниципалитетов с наибольшим ростом средней зарплаты за последние пять лет. Аналитики отмечают: это говорит о том, что уровень доходов горожан все это время был достаточно высок и продолжал расти. В то время как в остальных муниципалитетах рейтинга большой скачок зарплат связан с тем, что туда переехал офис крупной компании либо открылось новое производство.

Всего же в России зафиксировано лишь 19 муниципалитетов, где в 2018–2022 годах средняя зарплата выросла в два раза и более.

Также аналитики Forbes оценили изменение средней зарплаты, скорректированное на инфляцию. По итогам 2019–2022 годов накопленная инфляция была выше накопленного роста средней зарплаты в 315 муниципалитетах 63 регионов. Норильск в это число не вошел. Большинство его жителей составляют сотрудники «Норникеля» и члены их семей, а компания из года в год индексирует их зарплату с учетом инфляции. В среднем рост зарплаты сотрудников «Норникеля» с 2018 по 2022 год составил 75%, что значительно выше уровня инфляции.

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