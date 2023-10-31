Хакеры взломали сервер платежной системы «Мир»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Согласно информации из «Коммерсанта», сервер был взломан, однако представители НСПК уверяют, что все счета пользователей системы находятся в безопасности.
Представитель компании подчеркнул, что атакой было затронуто только веб-приложение, разработанное сторонним подрядчиком, и содержащее несекретные данные. Система платежной инфраструктуры осталась неприкосновенной, пишет runews24.ru.
Также было отмечено, что этот сайт не дает доступа к внутренним системам компании, и серверы и центры обработки данных системы не имеют прямого соединения с интернетом.
Представители НСПК заверяют, что все операции с банковскими картами и системой быстрых платежей продолжаются без изменений, и нет утечки конфиденциальных данных.
DumpForums сообщили о своей атаке на веб-ресурс крупнейшего оператора платежной системы, утверждая, что смогли получить ценную информацию с серверов. Они также выразили признательность Ukrainian Cyber Alliance за помощь.
После взлома на странице НСПК появилось сообщение, в котором говорилось о создании нового сайта партнерами DumpForums, которые утверждают, что заплатили «личными данными» пользователей.