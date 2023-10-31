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Хакеры взломали сервер платежной системы «Мир»

31 октября 2023, 05:56
Хакерская группа DumpForums атаковала веб-ресурс Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир».

Согласно информации из «Коммерсанта», сервер был взломан, однако представители НСПК уверяют, что все счета пользователей системы находятся в безопасности.

Представитель компании подчеркнул, что атакой было затронуто только веб-приложение, разработанное сторонним подрядчиком, и содержащее несекретные данные. Система платежной инфраструктуры осталась неприкосновенной, пишет runews24.ru.

Также было отмечено, что этот сайт не дает доступа к внутренним системам компании, и серверы и центры обработки данных системы не имеют прямого соединения с интернетом.

Представители НСПК заверяют, что все операции с банковскими картами и системой быстрых платежей продолжаются без изменений, и нет утечки конфиденциальных данных.

DumpForums сообщили о своей атаке на веб-ресурс крупнейшего оператора платежной системы, утверждая, что смогли получить ценную информацию с серверов. Они также выразили признательность Ukrainian Cyber Alliance за помощь.

После взлома на странице НСПК появилось сообщение, в котором говорилось о создании нового сайта партнерами DumpForums, которые утверждают, что заплатили «личными данными» пользователей.

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