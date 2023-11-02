Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой

Владимир Антонович родился в 1939 году. А в 1956 году, по словам мужчины, вместе со своим студенческим отрядом от Николаевского кораблестроительного института он отправился на освоение целины. «Мы строили восьмиквартирные жилые домики и зернохранилище в Кустанайской области», — вспоминает Владимир Овчаренко. Там он впервые почувствовал, что такое командный дух и забота о людях. Вернувшись домой, Владимир Антонович был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».