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Путешественник Алексей Балясников рассказал о задержках в получении визы в Китай

Путешественник Алексей Балясников рассказал о задержках в получении визы в Китай

3 ноября 2023, 08:55
Российские туристы сталкиваются с проблемами при получении китайской визы. Они вынуждены ждать долгие проверки документов, иногда до двух месяцев. Такую информацию сообщил эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников.

Эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что его паспорт задержали в консульстве Китая, где должны были вклеить туристическую визу. Поездка была запланирована на начало ноября, но из-за задержки визы он не смог ее осуществить. Согласно словам эксперта, Китай относится напряженно к поездкам в Турцию.

По словам Балясникова, агентства по выдаче виз обнаружили, что проверки часто задерживаются у тех, кто ранее посещал Турцию. В самом консульстве не объясняют причин таких проверок. Однако, проанализировав случаи задержек, они заметили, что это касается в основном людей, которые ранее посещали Турцию.

На практике подтверждается версия о том, что проверки задерживаются из-за поездок в Турцию. После отправки объяснительных материалов о целях пребывания в Турции, процесс обработки документов ускоряется.

Для получения визы российские туристы вынуждены предоставить информацию о своих поездках, маршрутах, а также данные о билетах и проживании в отеле. И это происходит на фоне новостей о упрощении визового режима между Россией и Китаем.

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