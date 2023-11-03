Путешественник Алексей Балясников рассказал о задержках в получении визы в Китай

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что его паспорт задержали в консульстве Китая, где должны были вклеить туристическую визу. Поездка была запланирована на начало ноября, но из-за задержки визы он не смог ее осуществить. Согласно словам эксперта, Китай относится напряженно к поездкам в Турцию.
По словам Балясникова, агентства по выдаче виз обнаружили, что проверки часто задерживаются у тех, кто ранее посещал Турцию. В самом консульстве не объясняют причин таких проверок. Однако, проанализировав случаи задержек, они заметили, что это касается в основном людей, которые ранее посещали Турцию.
На практике подтверждается версия о том, что проверки задерживаются из-за поездок в Турцию. После отправки объяснительных материалов о целях пребывания в Турции, процесс обработки документов ускоряется.
Для получения визы российские туристы вынуждены предоставить информацию о своих поездках, маршрутах, а также данные о билетах и проживании в отеле. И это происходит на фоне новостей о упрощении визового режима между Россией и Китаем.