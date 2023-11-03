Путешественник Алексей Балясников рассказал о задержках в получении визы в Китай

По словам Балясникова, агентства по выдаче виз обнаружили, что проверки часто задерживаются у тех, кто ранее посещал Турцию. В самом консульстве не объясняют причин таких проверок. Однако, проанализировав случаи задержек, они заметили, что это касается в основном людей, которые ранее посещали Турцию.