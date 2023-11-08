Загрязнение воздуха в домах с газовыми плитами достигает опасного уровня

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Последние исследования, проведенные в нескольких европейских странах, показали, что газовые плиты являются источником значительного загрязнения воздуха в домах.
Концентрация диоксида азота (NO2) в помещениях, где используется газовое оборудование, оказалась в среднем в два раза выше, чем у электрических плит, пишет ridus.ru.
Даже на открытом воздухе качество воздуха часто оказывалось лучше, чем внутри домов с газовыми плитами, отметила Николь Кирни, руководитель организации CLASP Europe, которая заказала исследование.