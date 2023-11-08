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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Загрязнение воздуха в домах с газовыми плитами достигает опасного уровня

Загрязнение воздуха в домах с газовыми плитами достигает опасного уровня

8 ноября 2023, 13:25
Фото: Midjourney
Исследование показало, что газовые плиты в домах вызывают повышенное загрязнение воздуха и превышение допустимых норм содержания диоксида азота.

Последние исследования, проведенные в нескольких европейских странах, показали, что газовые плиты являются источником значительного загрязнения воздуха в домах.

Концентрация диоксида азота (NO2) в помещениях, где используется газовое оборудование, оказалась в среднем в два раза выше, чем у электрических плит, пишет ridus.ru.

Даже на открытом воздухе качество воздуха часто оказывалось лучше, чем внутри домов с газовыми плитами, отметила Николь Кирни, руководитель организации CLASP Europe, которая заказала исследование.

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