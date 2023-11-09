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Правила проведения Дня памяти святой Параскевы Пятницы

Правила проведения Дня памяти святой Параскевы Пятницы

9 ноября 2023, 11:19
Фото: 1MI
В День святого Нестора Летописца необходимо быть осторожным с обещаниями и не молиться о суженом, не давать в долг и занимать деньги, не ссориться и оскорблять других, а также избегать пышных застолий и объеданий для избежания неприятностей и сохранения удачи.

9 ноября православные верующие отмечают память святого Нестора Летописца. Он был монахом Киево-Печерской Лавры и считается первым историком, который записывал деяния русских князей. Его наиболее известное произведение — «Повесть временных лет». В народном календаре этот день также называется Нестор Летописец или Зарок на Параскеву, это канун Дня памяти святой Параскевы Пятницы.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как провести этот день правильно и что на самом деле нельзя делать. В традиции этого дня верующие давали обещания и зароки, которые они должны были выполнить.

«В этот день вы можете давать обещания как себе, так и другим. Вот почему его также называют Зарок на Параскеву. Если хотите избавиться от вредной привычки, то это идеальный момент, чтобы дать обещание и придерживаться его. Святой Нестор Летописец поможет в укреплении вашей воли», — сказала Мишина.

Однако она предупредила, что нельзя давать обещания, которые не собираетесь выполнять. Обещания, данного ради пустых слов, могут иметь негативные последствия в будущем.

«Не давайте в долг, если не хотите потерять деньги навсегда. Не стоит брать займы — лучше отложить посещение банка, иначе вы рискуете получить кредит на невыгодных условиях», — предупредила экстрасенс.

В этот день также не следует ссориться, скандалить и оскорблять друг друга. Незамужним девушкам запрещено молиться о своей второй половинке, иначе они могут надолго остаться одинокими. Также не рекомендуется устраивать пышные застолья и объедаться, так как это может привести к неудаче.

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