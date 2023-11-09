Правила проведения Дня памяти святой Параскевы Пятницы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
9 ноября православные верующие отмечают память святого Нестора Летописца. Он был монахом Киево-Печерской Лавры и считается первым историком, который записывал деяния русских князей. Его наиболее известное произведение — «Повесть временных лет». В народном календаре этот день также называется Нестор Летописец или Зарок на Параскеву, это канун Дня памяти святой Параскевы Пятницы.
Экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как провести этот день правильно и что на самом деле нельзя делать. В традиции этого дня верующие давали обещания и зароки, которые они должны были выполнить.
«В этот день вы можете давать обещания как себе, так и другим. Вот почему его также называют Зарок на Параскеву. Если хотите избавиться от вредной привычки, то это идеальный момент, чтобы дать обещание и придерживаться его. Святой Нестор Летописец поможет в укреплении вашей воли», — сказала Мишина.
Однако она предупредила, что нельзя давать обещания, которые не собираетесь выполнять. Обещания, данного ради пустых слов, могут иметь негативные последствия в будущем.
«Не давайте в долг, если не хотите потерять деньги навсегда. Не стоит брать займы — лучше отложить посещение банка, иначе вы рискуете получить кредит на невыгодных условиях», — предупредила экстрасенс.
В этот день также не следует ссориться, скандалить и оскорблять друг друга. Незамужним девушкам запрещено молиться о своей второй половинке, иначе они могут надолго остаться одинокими. Также не рекомендуется устраивать пышные застолья и объедаться, так как это может привести к неудаче.