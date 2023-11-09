Правила проведения Дня памяти святой Параскевы Пятницы

«В этот день вы можете давать обещания как себе, так и другим. Вот почему его также называют Зарок на Параскеву. Если хотите избавиться от вредной привычки, то это идеальный момент, чтобы дать обещание и придерживаться его. Святой Нестор Летописец поможет в укреплении вашей воли», — сказала Мишина.