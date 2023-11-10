Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
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Updated Сегодня, 20:34
В то же время внутри страны многие склонны к обесцениванию заслуг и достижений нашей армии. Особенно в этом преуспевают генералы — депутаты Госдумы и военкоры, сообщают «Новые Известия».
Итак, западные аналитики выставили Вооруженным Силам РФ 94,3 балла из 100 существующих по показателю «Мощь армии». По двум следующим показателям — «Политическое влияние» и «Лидер» российская армия и вовсе набрала по 100 баллов из 100 возможных. В опросе участвовали только иностранные респонденты, в том числе проживающие в странах НАТО.
При этом самая агрессивная критика российских вооруженных сил в последнее время раздается из псевдопатриотического лагеря. Речь идет в первую очередь о генералах в отставке, которые заседают в Комитете по обороне Госдумы, и о военкорах. Именно эти люди в медийном пространстве создают образ армии, заслуги которой обесценены, предполагают в издании «Новые Известия».
Журналисты задаются вопросом: если армия находится в катастрофическом положении, то кто, как не критики, довел ее до этого? Ведь именно эти люди руководили солдатами и офицерами, играли не последнюю роль в армейских кругах, занимали руководящие должности в армиях и позиции в Генеральном штабе.
Серьезная критика в адрес армии слышится и на другом фланге — медийном. Здесь определенные личности самовольно назначили себя журналистами, политологами, военными стратегами. Их заслуги сводятся в основном к ежедневным репостам видеовыпусков Министерства обороны, сопровождаемым эмоциональными, но не слишком профессиональными комментариями.
Эти имена у всех на слуху: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они твердят, что российская армия слабее армии неприятеля, командиры самодурствуют, проблемы на фронте никак не заканчиваются.
При этом военкоры не жалеют похвал для ЧВК «Вагнер» и других добровольческих формирований. Так, Александр Коц рассуждает о покойном Пригожине фразами вроде: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Подобные заявления похожи на намеренное обесценивание заслуг профессиональных военных и их успехов, уверены в «Новых Известиях».
Они напоминают, что российская армия продолжает сохранять контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Ей удалось уничтожить огромное количество военной техники противника. Авторы убеждены: государству стоит навести порядок на информационном поле и начать оказывать помощь воюющей армии.