Военкоры и экс-генералы намеренно очерняют репутацию армии РФ

При этом самая агрессивная критика российских вооруженных сил в последнее время раздается из псевдопатриотического лагеря. Речь идет в первую очередь о генералах в отставке, которые заседают в Комитете по обороне Госдумы, и о военкорах. Именно эти люди в медийном пространстве создают образ армии, заслуги которой обесценены, предполагают в издании «Новые Известия».