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Военкоры и экс-генералы намеренно очерняют репутацию армии РФ

Военкоры и экс-генералы намеренно очерняют репутацию армии РФ

10 ноября 2023, 20:34
Фото: 1MI
В США по версии профильного журнала US News & World Report российские вооруженные силы заняли первое место в рейтинге армий по показателю «Мощь армии», достигнув, таким образом, признания геополитического противника.

В то же время внутри страны многие склонны к обесцениванию заслуг и достижений нашей армии. Особенно в этом преуспевают генералы — депутаты Госдумы и военкоры, сообщают «Новые Известия».

Итак, западные аналитики выставили Вооруженным Силам РФ 94,3 балла из 100 существующих по показателю «Мощь армии». По двум следующим показателям — «Политическое влияние» и «Лидер» российская армия и вовсе набрала по 100 баллов из 100 возможных. В опросе участвовали только иностранные респонденты, в том числе проживающие в странах НАТО.

При этом самая агрессивная критика российских вооруженных сил в последнее время раздается из псевдопатриотического лагеря. Речь идет в первую очередь о генералах в отставке, которые заседают в Комитете по обороне Госдумы, и о военкорах. Именно эти люди в медийном пространстве создают образ армии, заслуги которой обесценены, предполагают в издании «Новые Известия».

Журналисты задаются вопросом: если армия находится в катастрофическом положении, то кто, как не критики, довел ее до этого? Ведь именно эти люди руководили солдатами и офицерами, играли не последнюю роль в армейских кругах, занимали руководящие должности в армиях и позиции в Генеральном штабе.

Серьезная критика в адрес армии слышится и на другом фланге — медийном. Здесь определенные личности самовольно назначили себя журналистами, политологами, военными стратегами. Их заслуги сводятся в основном к ежедневным репостам видеовыпусков Министерства обороны, сопровождаемым эмоциональными, но не слишком профессиональными комментариями.

Эти имена у всех на слуху: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они твердят, что российская армия слабее армии неприятеля, командиры самодурствуют, проблемы на фронте никак не заканчиваются.

При этом военкоры не жалеют похвал для ЧВК «Вагнер» и других добровольческих формирований. Так, Александр Коц рассуждает о покойном Пригожине фразами вроде: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Подобные заявления похожи на намеренное обесценивание заслуг профессиональных военных и их успехов, уверены в «Новых Известиях».

Они напоминают, что российская армия продолжает сохранять контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Ей удалось уничтожить огромное количество военной техники противника. Авторы убеждены: государству стоит навести порядок на информационном поле и начать оказывать помощь воюющей армии.

#Общество
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